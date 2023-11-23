Вячеслав Гладков рассказал, какой видит Белгородскую область через 10 лет

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Как отметил глава региона, главное достижение не в чистоте, благоустроенности и в количестве объектов, а в том, чтобы область стала ещё более конкурентоспособной.
Для меня высший показатель качества работы, если к нам приедут отличники и будут проситься на работу, а мы скажем, что у нас все места заняты. Они будут проситься на наши сельхозпредприятия, металлургические и горнодобывающие компании, к нам в школы. Мы хотим не только своих оставить в регионе, мы хотим, чтобы к нам приезжали лучшие, чтобы конкуренция, имидж региона вышел на другой уровень. От этого очень многое зависит.
Вячеслав Гладков
Также Вячеслав Гладков подчеркнул, что ещё одной задачей для развития области является увеличение количества многодетных семей. За последние три года в области уже виден рост в этом направлении, отметил глава региона.
Хочется, чтобы детей в нашей области было больше. Для этого необходимо решить вопросы безопасности, вопросы здравоохранения, образования, допобразования, спорта, культуры. Всё, что касается развития детей, должно быть на другом уровне.
Вячеслав Гладков
Напомним, что во время пресс-конференции губернатор сообщил, что к концу 2026 года область должна достичь размеров валового регионального продукта в 1,6 трлн рублей.