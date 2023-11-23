Вячеслав Гладков рассказал, какие ситуации вызывают у него эмоциональные вспышки

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В ходе пресс-конференции у главы региона Вячеслава Гладкова поинтересовались, бывают ли у него эмоциональные вспышки и что нужно сделать, чтобы вывести его из себя. Губернатор отметил, что очень часто себя ругает за излишнюю эмоциональность.
С одной стороны, мне кажется, что эмоции — это хорошо. Если они есть, трудно скрыть содержание. Если ты показываешь эмоции, значит тебе не безразлично. С другой стороны плохо, когда эмоции высказываются в сторону, например, подчинённых.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что есть вещи, с которыми невозможно мириться. Речь идёт о претензиях или попытках перевернуть информацию с ног на голову. Именно это вызывает бурю отрицательных эмоций.
Стараюсь сдерживаться, но не часто это удаётся. Я буду стараться.
Вячеслав Гладков