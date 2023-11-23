Вячеслав Гладков рассказал, какие ситуации вызывают у него эмоциональные вспышки

В ходе пресс-конференции у главы региона Вячеслава Гладкова поинтересовались, бывают ли у него эмоциональные вспышки и что нужно сделать, чтобы вывести его из себя. Губернатор отметил, что очень часто себя ругает за излишнюю эмоциональность.