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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Вячеслав Гладков рассказал, какие ситуации вызывают у него эмоциональные вспышки

Вячеслав Гладков рассказал, какие ситуации вызывают у него эмоциональные вспышки

23 ноября 2023, 13:02
Фото: Bel.ru
Глава региона отметил, что он старается сдерживаться, но есть вещи, с которыми мириться невозможно.

В ходе пресс-конференции у главы региона Вячеслава Гладкова поинтересовались, бывают ли у него эмоциональные вспышки и что нужно сделать, чтобы вывести его из себя. Губернатор отметил, что очень часто себя ругает за излишнюю эмоциональность.

С одной стороны, мне кажется, что эмоции — это хорошо. Если они есть, трудно скрыть содержание. Если ты показываешь эмоции, значит тебе не безразлично. С другой стороны плохо, когда эмоции высказываются в сторону, например, подчинённых.
Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что есть вещи, с которыми невозможно мириться. Речь идёт о претензиях или попытках перевернуть информацию с ног на голову. Именно это вызывает бурю отрицательных эмоций.

Стараюсь сдерживаться, но не часто это удаётся. Я буду стараться.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Эмоции#Информация#Пресс-конференция#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Претензии#Глава региона#Излишняя эмоциональность
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