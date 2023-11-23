ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотников

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
По Белгородской области 22 ноября трижды ударили с беспилотников. Так, с помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали Устинку в Белгородском районе. Самодельное взрывное устройство с БПЛА сбросили над селом Логачёвка в Валуйском горокруге.
Ещё одно устройство с квадрокоптера сбросили над окраиной Лозовой Рудки в Борисовском районе. Помимо этого, по окраине населённого пункта ВСУ выпустили три миномётных снаряда.
11 прилётов установлено в приграничной Журавлёвке в Белгородском районе. Село попало под артиллерийский обстрел.
Как сообщил губернатор, ни в одном из перечисленных случаев пострадавших среди мирных жителей и разрушений нет.
Днём ранее, 21 ноября, ВСУ атаковали Белгородскую область 30 раз.