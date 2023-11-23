ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотников

По Белгородской области 22 ноября трижды ударили с беспилотников. Так, с помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали Устинку в Белгородском районе. Самодельное взрывное устройство с БПЛА сбросили над селом Логачёвка в Валуйском горокруге.