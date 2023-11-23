Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Беспилотники

ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотников

23 ноября 2023, 06:53
Фото: Midjourney
Беспилотники

ВСУ ударили по трём районам в Белгородской области за сутки

С двух квадрокоптеров сбросили самодельные взрывные устройства, была также атака дрона-камикадзе. Помимо этого, регион попал под артиллерийский и миномётный обстрелы. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

По Белгородской области 22 ноября трижды ударили с беспилотников. Так, с помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали Устинку в Белгородском районе. Самодельное взрывное устройство с БПЛА сбросили над селом Логачёвка в Валуйском горокруге.

Ещё одно устройство с квадрокоптера сбросили над окраиной Лозовой Рудки в Борисовском районе. Помимо этого, по окраине населённого пункта ВСУ выпустили три миномётных снаряда.

11 прилётов установлено в приграничной Журавлёвке в Белгородском районе. Село попало под артиллерийский обстрел.

Как сообщил губернатор, ни в одном из перечисленных случаев пострадавших среди мирных жителей и разрушений нет.

Днём ранее, 21 ноября, ВСУ атаковали Белгородскую область 30 раз.

ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на белгородское село
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец пожаловался на отсутствие ремонта в повреждённом во время обстрела домеВ Белгородской области за неделю пострадало 13 домов из-за обстрелов ВСУГладков: приграничные регионы России за год более 8 тысяч раз попали под обстрел
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Борисовский район#Взрывное устройство#Инна Рогова#Белгород#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Артиллерия#СВО#Беспилотники#Миномёты
Подпишитесь
«Удовлетворительно»: мэр Демидов дал оценку уборке Белгорода от снега и льда
Сегодня, 06:41
Главный тренер «Белогорья» отметил «шикарную» работу судей в матче с «Локомотивом»
Сегодня, 07:15
Задержанный ФСБ украинский «курьер» жил в Белгороде: что известно об этой истории
Сегодня, 07:53
«Инопредприниматели»: чем в Белгородской области владеют иностранные граждане
Вчера, 09:27
Глава КАМАЗа Когогин лично передал танкистам в зону СВО купленную технику
Сегодня, 07:11