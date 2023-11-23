В приграничье школу переводят на дистанционное обучение, но не из-за обстрелов

Всего среди учеников было выявлено десять случаев заболевания внебольничной пневмонией. Перевести школу на дистант решил главный государственный санитарный врач по Курской области Олег Климушин. В домашних условиях дети будут обучаться с 23 ноября по 1 декабря включительно.