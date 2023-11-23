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Дистант

В приграничье школу переводят на дистанционное обучение, но не из-за обстрелов

23 ноября 2023, 07:58
Фото: Midjourney
Дистант

В соседнем с Белгородской областью регионе обнаружили вспышку пневмонии в школе

Школьники будут учиться в дистанционном формате до 1 декабря включительно. Такие меры ввели из-за десяти случаев заболевания внебольничной пневмонией. Подробности сообщили «Курские известия».

В комитете образования Курской области сообщили, что гимназия №25 в столице региона до 1 декабря перейдёт на дистанционное обучение. Связано это со случаями пневмонии.

Всего среди учеников было выявлено десять случаев заболевания внебольничной пневмонией. Перевести школу на дистант решил главный государственный санитарный врач по Курской области Олег Климушин. В домашних условиях дети будут обучаться с 23 ноября по 1 декабря включительно.

Помимо этого, детям сократили электронные уроки до 30 минут и увеличили перемены до 10 минут.

Напомним, что в Белгородской области на дистанционном обучении находятся 94 школы, включая два учреждения в Красной Яруге. В очно-дистанционном формате работают 133 школы.

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#Курская область#Образование#Черноземье#Школьник#Пневмония#Дистанционка#Дистант#Александра Склярова
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