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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В черте Белгорода может появиться открытый бассейн под звёздами

В черте Белгорода может появиться открытый бассейн под звёздами

23 ноября 2023, 12:38
Фото: 1MI
Власти рассматривают несколько площадок для строительства открытого бассейна. Одна из них — в Сосновке. Подробнее рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, ему нравится, что на площадке «Плазы» у Центрального парка был открытый бассейн. Сейчас у властей есть идея построить 50-метровый бассейн в Белгороде. Рассматривается два варианта. Или на месте «Плазы» в центре, но тут вопрос загазованности, вопрос комфорта, а второй вариант — в Сосновке.

Это черта города. Там другой уровень комфорта. Представьте: звёзды, луна, снег, и ты плаваешь в тёплой воде.
Вячеслав Гладков

Что касается стоимости, Гладков отметил, что всё, что касается взрослых, должно быть платное.

Доход должен формироваться в учреждениях. Я много видел открытых бассейнов. Там очередь. Он работает круглосуточно. Люди приезжают вечером, покупают абонементы. Красота. Мы думаем над этим.
Вячеслав Гладков
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#Стоимость#Новости Белгорода#Бассейн#Сосновка#Белгород#Кристина Семенчук#Загазованность#Открытый бассейн
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