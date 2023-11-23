В черте Белгорода может появиться открытый бассейн под звёздами

Как отметил губернатор, ему нравится, что на площадке «Плазы» у Центрального парка был открытый бассейн. Сейчас у властей есть идея построить 50-метровый бассейн в Белгороде. Рассматривается два варианта. Или на месте «Плазы» в центре, но тут вопрос загазованности, вопрос комфорта, а второй вариант — в Сосновке.