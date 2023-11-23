В черте Белгорода может появиться открытый бассейн под звёздами

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Как отметил губернатор, ему нравится, что на площадке «Плазы» у Центрального парка был открытый бассейн. Сейчас у властей есть идея построить 50-метровый бассейн в Белгороде. Рассматривается два варианта. Или на месте «Плазы» в центре, но тут вопрос загазованности, вопрос комфорта, а второй вариант — в Сосновке.
Это черта города. Там другой уровень комфорта. Представьте: звёзды, луна, снег, и ты плаваешь в тёплой воде.
Вячеслав Гладков
Что касается стоимости, Гладков отметил, что всё, что касается взрослых, должно быть платное.
Доход должен формироваться в учреждениях. Я много видел открытых бассейнов. Там очередь. Он работает круглосуточно. Люди приезжают вечером, покупают абонементы. Красота. Мы думаем над этим.
Вячеслав Гладков