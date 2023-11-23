В Белгородской области 12-летний мальчик попал под колёса «Лады»

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
22 ноября в Старом Осколе ребёнок пострадал в ДТП. 12-летний мальчик попал под колёса «Лады». По предварительным данным, школьник выбежал на проезжую часть.
Ночью на трассе в Прохоровском районе Renault Sandero съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадали 38-летняя автомобилистка и её 39-летняя пассажирка. По информации ГИБДД, водитель была пьяна.
На дороге в Ракитянском районе Ford врезался в мачту искусственного освещения. Пострадала 29-летний водитель. По предварительным данным, девушка не справилась с управлением.
На дороге «Северный подъезд к Белгороду» в Белгородском районе Renault Sandero сбил 62-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому переходу.