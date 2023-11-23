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ГИБДД

В Белгородской области 12-летний мальчик попал под колёса «Лады»

23 ноября 2023, 11:19
Фото: 1MI
ГИБДД

В ДТП в Белгородской области за день пострадали пять человек

Под Белгородом сбили пешехода, в Старом Осколе под колёса авто попал ребёнок. В Прохоровском районе нетрезвая автомобилистка въехала в дерево, а в Ракитянском районе иномарка врезалась в мачту освещения. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД.
Сюжет
ДТП

22 ноября в Старом Осколе ребёнок пострадал в ДТП. 12-летний мальчик попал под колёса «Лады». По предварительным данным, школьник выбежал на проезжую часть.

Ночью на трассе в Прохоровском районе Renault Sandero съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадали 38-летняя автомобилистка и её 39-летняя пассажирка. По информации ГИБДД, водитель была пьяна.

На дороге в Ракитянском районе Ford врезался в мачту искусственного освещения. Пострадала 29-летний водитель. По предварительным данным, девушка не справилась с управлением.

На дороге «Северный подъезд к Белгороду» в Белгородском районе Renault Sandero сбил 62-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому переходу.

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