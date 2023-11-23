В Белгородской области 12-летний мальчик попал под колёса «Лады»

В ДТП в Белгородской области за день пострадали пять человек

Под Белгородом сбили пешехода, в Старом Осколе под колёса авто попал ребёнок. В Прохоровском районе нетрезвая автомобилистка въехала в дерево, а в Ракитянском районе иномарка врезалась в мачту освещения. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД.