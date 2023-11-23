«Удовлетворительно»: мэр Демидов дал оценку уборке Белгорода от снега и льда

В этом сезоне, помимо увеличения коммунальной техники, также увеличили число маршрутов очистки улично-дорожной сети — с 13 до 19 и тротуаров — с 17 до 23. Мэр отметил, что за выполнением работ техники и коммунальщиков тщательно следят.