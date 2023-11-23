Турчак: Путину направлены новые инициативы по мерам поддержки военнослужащих СВО

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Такой информацией поделился Андрей Турчак, глава рабочей группы по СВО, секретарь генерального совета «Единой России».
Издание rostovgazeta.ru со ссылкой на Андрея Турчака сообщает, что поступающие в группу обращения свидетельствуют о наличии дисбаланса в этом вопросе. В связи с этим рабочая группа предлагает ввести для бойцов-добровольцев некоторые льготы, которые сейчас положены только служащим по контракту. Уточняется, что речь идет о таких мерах поддержки, как единовременные выплаты в случае ранения или гибели, а также льготы по налогу на имущество и вычет по НДФЛ. Кроме этого, в случае получения тяжелого ранения военнослужащими и добровольцами их родителям и супругам предлагают предоставить право брать отпуск на работе на период ухода за ними. Еще одна льгота — возможность членам семьи бойца оформлять для него регистрацию по месту жительства на основании доверенности.
Руководитель рабочей группы также сообщил, что для участников спецоперации, которые отправляются на прохождение лечения или в отпуск, предлагается установить единый порядок бронирования билетов. Турчак напомнил о случаях, когда в продаже остаются только билеты без багажа или в бизнес-класс, которые не подлежат возмещению военнослужащим.
Особый порядок комплексной реабилитации предлагается предусмотреть для тех, кто в ходе боевых действий был ранен, контужен, получил травму или инвалидность. Отмечается, что речь идет о прохождении такой реабилитации вне очереди.
Как рассказал Турчак, в вопросах протезирования и реабилитации рабочей группе помогает фонд «Защитники Отечества». Он отметил, что протезирование предполагает не только обеспечение средствами реабилитации, но и предоставление сопутствующих медицинских услуг, например физиолечения, ЛФК, массажа. На сегодняшний день при протезировании эти услуги не предусмотрены, и человек получает средство реабилитации, которым по факту не может пользоваться.
На сайте партии ER.RU сказано, что для решения этого вопроса глава рабочей группы предложил правительству рассмотреть возможность изменения спектра услуг по протезированию и дополнить его сопутствующими медуслугами.