Турчак: Путину направлены новые инициативы по мерам поддержки военнослужащих СВО

Издание rostovgazeta.ru со ссылкой на Андрея Турчака сообщает, что поступающие в группу обращения свидетельствуют о наличии дисбаланса в этом вопросе. В связи с этим рабочая группа предлагает ввести для бойцов-добровольцев некоторые льготы, которые сейчас положены только служащим по контракту. Уточняется, что речь идет о таких мерах поддержки, как единовременные выплаты в случае ранения или гибели, а также льготы по налогу на имущество и вычет по НДФЛ. Кроме этого, в случае получения тяжелого ранения военнослужащими и добровольцами их родителям и супругам предлагают предоставить право брать отпуск на работе на период ухода за ними. Еще одна льгота — возможность членам семьи бойца оформлять для него регистрацию по месту жительства на основании доверенности.