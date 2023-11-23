«Цену губернатора везде ввести нельзя»: Гладков ответил на вопрос о росте цен

«Необходимо большее вовлечение руководителей районов. Мы должны договариваться с производителями, чтобы они предлагали товары на ярмарках по хорошей цене. Достаточно ли этого? Конечно же, нет. Хотелось бы приходить в магазин в любой день и покупать картошку за 16-18 рублей. Но мы стараемся сотрудничать с антимонопольным комитетом», — сказал Гладков.