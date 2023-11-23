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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Белгородский губернатор прокомментировал рост цен на продукты

«Цену губернатора везде ввести нельзя»: Гладков ответил на вопрос о росте цен

23 ноября 2023, 14:07
Фото: 1MI

Белгородский губернатор прокомментировал рост цен на продукты

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предлагает проведение ярмарок с фермерской продукцией в каждом районе для борьбы с ростом цен на продукты и помощи людям с низким доходом.

Вячеслав Гладков, глава Белгородской области, высказал свою точку зрения по поводу роста цен на продукты. Вопрос о росте цен вызывает беспокойство у всех слоев населения и был задан во время пресс-конференции.

По словам губернатора, помощь в решении этой проблемы оказали ярмарки. Он полагает, что такие мероприятия должны проводиться в каждом районе, чтобы фермерская продукция стала доступной не только в Белгороде.

«Необходимо большее вовлечение руководителей районов. Мы должны договариваться с производителями, чтобы они предлагали товары на ярмарках по хорошей цене. Достаточно ли этого? Конечно же, нет. Хотелось бы приходить в магазин в любой день и покупать картошку за 16-18 рублей. Но мы стараемся сотрудничать с антимонопольным комитетом», — сказал Гладков.

Что касается повышения зарплат, губернатор привел в пример производителей продуктов. Расходы на производство растут, а зарплаты зависят от цен и объемов продаж. Если цены сдерживать, то зарплаты не могут быть увеличены.

«Нельзя одновременно повышать зарплаты и снижать цены на продукты. Главная задача власти — найти компромисс. Мы должны помочь тем, кто имеет самый низкий доход», — добавил губернатор.

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