Снег мешает работе при вывозе мусора: губернатор ответил на жалобы белгородцев

Вячеслав Гладков ответил, что главной проблемой при вывозе мусора на этой неделе является снег, который нарушает качество работы. По его словам, даже заказанное количество снегоуборочной техники на сумму более двух миллиардов рублей с такой скоростью с уборкой справиться не может. От жильцов порядка десятка дворов Белгорода до мэрии доходили прямые жалобы. Вопрос касается вчерашнего обращения жительниц дома 12 по улице Пушкина. То же самое касается и других муниципалитетов региона.