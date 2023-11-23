Снег мешает работе при вывозе мусора: губернатор ответил на жалобы белгородцев

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Вячеслав Гладков ответил, что главной проблемой при вывозе мусора на этой неделе является снег, который нарушает качество работы. По его словам, даже заказанное количество снегоуборочной техники на сумму более двух миллиардов рублей с такой скоростью с уборкой справиться не может. От жильцов порядка десятка дворов Белгорода до мэрии доходили прямые жалобы. Вопрос касается вчерашнего обращения жительниц дома 12 по улице Пушкина. То же самое касается и других муниципалитетов региона.
Женщины пишут, что не вывозили мусор уже три дня. Согласно графику, вывоз осуществляется каждые понедельник пятницу и среду. Может быть, кто-то делал ремонт, но в любом случае одномоментно проделать работу невозможно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Проблема в период лета в Старом Осколе связывается с поломкой техники. Также отмечаются существующие проблемы с полигоном, которые обозначили «самой большой системной историей». Жалобы, касающиеся смежных организаций и вопросов губернатор попросил направлять в правительство и пообещал обязательно разрешить каждую.
Напомним, что ранее информацию о готовности коммунальных служб и техники передал глава региона Вячеслав Гладков. Это касается подготовленной смеси из песка и соли, а также соглашения с 200 специалистами по механизации, которые окажут помощь работникам коммунальных служб в случае сильных снегопадов.