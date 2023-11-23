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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

К зимним праздникам в Белгороде установят 12 новых украшений

Шишки и замок: в центре Белгорода установят новогоднее оформление за 42 млн рублей

23 ноября 2023, 12:35
Фото: 1MI

К зимним праздникам в Белгороде установят 12 новых украшений

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Заказчик просит подрядчика поставить и установить 12 световых украшений. Среди них есть ротонда, арки, деревья, шишки.

На сайте госзакупок появилась заявка на поставку и монтаж изделий для общественных пространств. Заказчик — МБУ «Управление „Белгорблагоустройство“» — готов заплатить исполнителю 42 220 793 рубля.

Исходя из документов, подрядчик должен привезти и установить 12 исправных световых видов изделий:

  • шесть деревьев;
  • одну простую арку и четыре — с качелями;
  • четыре шишки;
  • подарок;
  • замок;
  • ротонду;
  • два портала;
  • 54 шлейфа одного типа и 80 шлейфов второго типа;
  • 320 паутин с холодным белым свечением и 320 паутин с тёплым белым свечением.

Заказчик также приложил фотографии того, как должны выглядеть изделия.

Подавать заявки можно до 30 ноября.

Напомним, что сейчас в центре устанавливают ёлку и ледовый каток. Ранее белгородцам не хотели рассказывать, какое оформление будет в центре города на этот Новый год.

Внешний вид закупленных новогодних украшенийВнешний вид закупленных новогодних украшений
Внешний вид закупленных новогодних украшений
Фото: сайт госзакупок
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#Белгородская область#Новый год#Госзакупки#Новости Белгорода#Оформление#Белгород#Александра Склярова
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