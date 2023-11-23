Шишки и замок: в центре Белгорода установят новогоднее оформление за 42 млн рублей

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
На сайте госзакупок появилась заявка на поставку и монтаж изделий для общественных пространств. Заказчик — МБУ «Управление „Белгорблагоустройство“» — готов заплатить исполнителю 42 220 793 рубля.
Исходя из документов, подрядчик должен привезти и установить 12 исправных световых видов изделий:
Заказчик также приложил фотографии того, как должны выглядеть изделия.
Подавать заявки можно до 30 ноября.
Напомним, что сейчас в центре устанавливают ёлку и ледовый каток. Ранее белгородцам не хотели рассказывать, какое оформление будет в центре города на этот Новый год.