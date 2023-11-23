Шебекинцев не будут освобождать от уплаты налога на имущество

При этом Гладков отметил, что если прекратить собирать налоги, то не будет на что содержать школы и выплачивать заработную плату бюджетникам. Губернатор добавил, что решений о том, что шебекинцы не будут платить налог за имущество, не будет, но власти готовы рассмотреть вариант оказания помощи тем, кто долго ждёт восстановление жилья.