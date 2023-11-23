Шебекинцев не будут освобождать от уплаты налога на имущество

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Вопрос о перерасчёте суммы по оплате налога на имущество для жителей региона, которые потеряли жильё из-за обстрелов, прозвучал в ходе пресс-конференции с губернатором Вячеславом Гладковым. Он сообщил, что сейчас ответить на этот вопрос он не сможет.
На сегодняшний день главная задача — восстановить жильё. Вы помните, с чего начиналось. Когда в начале лета мы зашли в Шебекино, вспомните, что из себя город представлял — пепелище. Сегодня очень мало домов и объектов, которые говорят о том, что было ещё несколько месяцев назад. Я согласен, если нет дома в течение длительного времени (до года), если люди не проживают, вопрос (уплаты налога — прим.ред.) правомерный. Будут ли у нас такие дома? Наверное, будут. Хотя сейчас проблемы только по дому на ул. Железнодорожной, 2 в Шебекино. Темпы не самые высокие, но мы планируем в начале второго квартала 2024 года работы завершить. Если человек потерял доходы, жильё, тогда стоит пересматривать.
Вячеслав Гладков
При этом Гладков отметил, что если прекратить собирать налоги, то не будет на что содержать школы и выплачивать заработную плату бюджетникам. Губернатор добавил, что решений о том, что шебекинцы не будут платить налог за имущество, не будет, но власти готовы рассмотреть вариант оказания помощи тем, кто долго ждёт восстановление жилья.