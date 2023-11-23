Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Шебекинцев не будут освобождать от уплаты налога на имущество

Шебекинцев не будут освобождать от уплаты налога на имущество

23 ноября 2023, 12:20
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции. При этом он не исключил, что региональные власти рассмотрят вариант о назначении выплат тем, кто долго ждёт восстановления жилья.

Вопрос о перерасчёте суммы по оплате налога на имущество для жителей региона, которые потеряли жильё из-за обстрелов, прозвучал в ходе пресс-конференции с губернатором Вячеславом Гладковым. Он сообщил, что сейчас ответить на этот вопрос он не сможет.

На сегодняшний день главная задача — восстановить жильё. Вы помните, с чего начиналось. Когда в начале лета мы зашли в Шебекино, вспомните, что из себя город представлял — пепелище. Сегодня очень мало домов и объектов, которые говорят о том, что было ещё несколько месяцев назад. Я согласен, если нет дома в течение длительного времени (до года), если люди не проживают, вопрос (уплаты налога — прим.ред.) правомерный. Будут ли у нас такие дома? Наверное, будут. Хотя сейчас проблемы только по дому на ул. Железнодорожной, 2 в Шебекино. Темпы не самые высокие, но мы планируем в начале второго квартала 2024 года работы завершить. Если человек потерял доходы, жильё, тогда стоит пересматривать.
Вячеслав Гладков

При этом Гладков отметил, что если прекратить собирать налоги, то не будет на что содержать школы и выплачивать заработную плату бюджетникам. Губернатор добавил, что решений о том, что шебекинцы не будут платить налог за имущество, не будет, но власти готовы рассмотреть вариант оказания помощи тем, кто долго ждёт восстановление жилья.

Белгородские субъекты МСП в 2022 году заплатили 24 млрд рублей налогов
Узнать подробнее
Читайте также:
Принадлежащие украинцам белгородские компании заплатили меньше налоговНалог на кошек и собак: заводчиков домашних животных могут обязать платитьБелгородцев, чьи дома разрушены в ходе обстрелов, освободили от имущественного налога
#Шебекино#Губернатор#Помощь#Бюджетники#Белгород#Кристина Семенчук#Налог на имущество#Восстановление жилья#Региональные власти#Улица Железнодорожная
Подпишитесь
Гладков объяснил наличие машин Land Cruiser в автопарке губернатора
Сегодня, 13:30
Платный или бесплатный? Мэрия приняла решение по стоимости входа на каток в Белгороде
Сегодня, 09:51
Надеялись на чудо, его не произошло: Гладков — об отказе банков дать кредиты области
Сегодня, 11:51
Гладков озвучил сумму ущерба, который нанесли Белгородской области обстрелы ВСУ
Сегодня, 11:55
Подарков меньше, а цена выше: о новогодних сладостях для белгородских детей
Сегодня, 10:09
Глава КАМАЗа Когогин лично передал танкистам в зону СВО купленную технику
Сегодня, 07:11