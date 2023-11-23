Раненый белгородец, бесплатный вход на каток и ответы Гладкова: итоги четверга

Губернатор не смог ответить на вопрос о перерасчёте оплаты налога на имущество для жителей региона, которые лишились своего жилья из-за обстрелов. В настоящее время главной задачей является восстановление жилья. Решения о неуплате налогов не будет, но власти готовы оказать помощь тем, кто ждёт восстановления своего жилья.