Раненый белгородец, бесплатный вход на каток и ответы Гладкова: итоги четверга

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
В селе Козинка Грайворонского округа 23 ноября местный житель получил ранения ног в результате атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.
Кроме того, в ходе атаки один автомобиль получил повреждения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Неделей ранее, 19 ноября, в посёлке Ровеньки несколько домов получили повреждения от обстрела ВСУ. Обошлось без пострадавших.
На Соборной площади в городе Белгороде идёт монтаж ледового катка, который уже выполнен на 50%. Рабочие установили основание и каркас и приступили к установке тента и оконных блоков. Вскоре специалисты начнут выполнять монтаж напольных покрытий и подключать оборудование: компрессионные установки и трубопровод.
Открытие планируется после 15 декабря, когда подрядчик зальёт каток и установит декоративные украшения. С 1 декабря начнут обучать волонтёров, которые будут работать на ледовой площадке в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что вход на каток может быть платным, но в итоге решение изменили. Для проката подготовили 200 пар коньков. Монтаж катка стартовал 24 октября.
Сегодня, 23 ноября, состоялась пресс-конференция, в ходе которой губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопросы журналистов.
Гладков среди прочего рассказал о сумме ущерба, который понёс регион при атаках ВСУ. Он сообщил, что точную цифру пока нельзя назвать, так как все оценки являются предварительными. Каждый объект социальной сферы оценивается индивидуально, поэтому объёмы ущерба могут меняться.
Губернатор не смог ответить на вопрос о перерасчёте оплаты налога на имущество для жителей региона, которые лишились своего жилья из-за обстрелов. В настоящее время главной задачей является восстановление жилья. Решения о неуплате налогов не будет, но власти готовы оказать помощь тем, кто ждёт восстановления своего жилья.
По словам главы региона, большинство уехавших белгородцев вернулись, но некоторые остались работать в других регионах, что считается потерей для области.
Было несколько тем, не касающихся СВО. Так, в будущем власти планируют построить открытый 50-метровый бассейн на месте «Плазы» в центре города или в Сосновке. Кроме этого, выяснилось, что снег не даёт убрать накопившийся во дворах мусор.