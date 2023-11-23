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Ёлки

Продажа ёлок и аренда квартир: белгородцев предупреждают о «новогоднем» мошенничестве

23 ноября 2023, 10:41
Фото: 1MI
Ёлки

Около 40 белгородцев нарвались на мошенников при покупке ёлки

В региональном УМВД белгородцам рассказали о новых способах мошенничества, которые особенно актуальны в зимний период. Среди них — продажа ёлок, шин и даже аренда квартир. Белгородцы переходят на фишинговые сайты, предоставляют свои реквизиты и теряют все деньги.

В настоящий момент мошенники пытаются заработать на теме зимних шин. На удочку аферистов попала 28-летняя жительница Старого Оскола, которая захотела приобрести для грузовых автомобилей своей фирмы шины. Оскольчанка нашла сайт и перевела предоплату. Оказалось, что злоумышленник выдавал себя за руководителя реально существующей компании и, изменив реквизиты счёта, забрал деньги себе. Всего девушка перевела мошеннику 320 тыс. рублей.

Другие белгородцы, задумываясь о покупке новогодней ёлки, заходят на фишинговые сайты и переводят деньги мошенникам. В прошлом году на эту удочку попались около 40 жертв.

А 49-летний житель Старого Оскола ранее решил снять квартиру через один интернет-сервис. Он перечислил 26 тыс. рублей, а спустя неделю бронь отменили. Деньги мужчине не вернули.

Напомним, что в Старом Осколе несуществующие зимние шины купили трое жителей. В сумме они потеряли 135 тыс. рублей.

Обман в интернете: белгородцы заплатили за несуществующие шины 135 тысяч рублей
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#Белгородская область#Старый Оскол#Мошенничество#Аренда#Белгород#Ёлки#Интернет-мошенничество#Зимние шины#Александра Склярова
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