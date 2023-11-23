Продажа ёлок и аренда квартир: белгородцев предупреждают о «новогоднем» мошенничестве

В настоящий момент мошенники пытаются заработать на теме зимних шин. На удочку аферистов попала 28-летняя жительница Старого Оскола, которая захотела приобрести для грузовых автомобилей своей фирмы шины. Оскольчанка нашла сайт и перевела предоплату. Оказалось, что злоумышленник выдавал себя за руководителя реально существующей компании и, изменив реквизиты счёта, забрал деньги себе. Всего девушка перевела мошеннику 320 тыс. рублей.