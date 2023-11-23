Продажа ёлок и аренда квартир: белгородцев предупреждают о «новогоднем» мошенничестве

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В настоящий момент мошенники пытаются заработать на теме зимних шин. На удочку аферистов попала 28-летняя жительница Старого Оскола, которая захотела приобрести для грузовых автомобилей своей фирмы шины. Оскольчанка нашла сайт и перевела предоплату. Оказалось, что злоумышленник выдавал себя за руководителя реально существующей компании и, изменив реквизиты счёта, забрал деньги себе. Всего девушка перевела мошеннику 320 тыс. рублей.
Другие белгородцы, задумываясь о покупке новогодней ёлки, заходят на фишинговые сайты и переводят деньги мошенникам. В прошлом году на эту удочку попались около 40 жертв.
А 49-летний житель Старого Оскола ранее решил снять квартиру через один интернет-сервис. Он перечислил 26 тыс. рублей, а спустя неделю бронь отменили. Деньги мужчине не вернули.
Напомним, что в Старом Осколе несуществующие зимние шины купили трое жителей. В сумме они потеряли 135 тыс. рублей.