Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, бойцы местной самообороны будут заниматься обеспечением общественного порядка и развитием патриотического воспитания детей.
В рамках большой пресс-конференции 23 ноября Вячеслав Гладков отметил, что в белгородской терсамообороне не оказывается людей, неспособных защищать себя, и приятно видеть тренировки и подготовку. Более того, это вызывает гордость за страну и нашу область. Губернатор также признался, что всегда радуется встрече с командирами полков и батальонов, а также с самими участниками.
Гладков особо подчеркнул, что отряды самообороны Белгородской области сыграли значительную роль во время обстрелов Грайворонского и Шебекинского округов. Они совместно с представителями МЧС и полицией проводили обходы домов для эвакуации беззащитных людей — детей и пожилых. Но самые грандиозные работы были сделаны в Шебекино, где бойцы самозащиты спасли тысячи жизней взрослых и детей.
По мнению губернатора, роль самозащиты в нашем регионе будет только увеличиваться. В настоящее время заканчивается формирование второго полка, и это удалось сделать благодаря усилиям предприятий. Гладков выразил надежду, что после завершения программы СВО самооборона продолжит выполнять свои функции по обеспечению общественного порядка и формированию патриотического воспитания молодого поколения.