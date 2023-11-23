После СВО самооборона продолжит работать в Белгородской области

В рамках большой пресс-конференции 23 ноября Вячеслав Гладков отметил, что в белгородской терсамообороне не оказывается людей, неспособных защищать себя, и приятно видеть тренировки и подготовку. Более того, это вызывает гордость за страну и нашу область. Губернатор также признался, что всегда радуется встрече с командирами полков и батальонов, а также с самими участниками.