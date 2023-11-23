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белгородская самооборона

После СВО самооборона продолжит работать в Белгородской области

23 ноября 2023, 14:39
Фото: Bel.ru
белгородская самооборона
Бойцы территориальной самообороны в Белгородской области будут охранять общественный порядок и заниматься патриотическим воспитанием детей, что вызывает гордость у губернатора Вячеслава Гладкова и признается им важностью их роли, особенно во время обстрелов двух округов, где спасли тысячи жизней.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, бойцы местной самообороны будут заниматься обеспечением общественного порядка и развитием патриотического воспитания детей.

В рамках большой пресс-конференции 23 ноября Вячеслав Гладков отметил, что в белгородской терсамообороне не оказывается людей, неспособных защищать себя, и приятно видеть тренировки и подготовку. Более того, это вызывает гордость за страну и нашу область. Губернатор также признался, что всегда радуется встрече с командирами полков и батальонов, а также с самими участниками.

Гладков особо подчеркнул, что отряды самообороны Белгородской области сыграли значительную роль во время обстрелов Грайворонского и Шебекинского округов. Они совместно с представителями МЧС и полицией проводили обходы домов для эвакуации беззащитных людей — детей и пожилых. Но самые грандиозные работы были сделаны в Шебекино, где бойцы самозащиты спасли тысячи жизней взрослых и детей.

По мнению губернатора, роль самозащиты в нашем регионе будет только увеличиваться. В настоящее время заканчивается формирование второго полка, и это удалось сделать благодаря усилиям предприятий. Гладков выразил надежду, что после завершения программы СВО самооборона продолжит выполнять свои функции по обеспечению общественного порядка и формированию патриотического воспитания молодого поколения.

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#Белгородская область#Шебекино#Губернатор#Общественный порядок#Вячеслав Гладков#Татьяна Лукащева#Патриотическое воспитание#СВО#Обстрелы#Территориальная самооборона
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