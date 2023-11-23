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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Ограничение движения

После крупной коммунальной аварии в Белгороде перекроют движение транспорта

23 ноября 2023, 12:29
Фото: 1MI
Ограничение движения

В Белгороде перекроют дорогу на проезде Автомобилистов

На участке будут ремонтировать самотечный коллектор. Ограничения введут уже завтра, 24 ноября, предупредили в мэрии.

На проезде Автомобилистов в Белгороде перекроют дорогу. Это необходимо для ремонта самотечного коллектора.

Ограничения будут действовать с восьми часов вечера 24 ноября. Дорогу вновь откроют 7 декабря в 09:00.

Какого участка коснутся ограничения, можно увидеть на карте. Объехать перекрытую дорогу можно по маршрутам проспект Ватутина — улица Щорса, улица Щорса — Славянская — проспект Ватутина.

Ранее на проезде Автомобилистов произошла крупная коммунальная авария. Сообщалось о нарушении в работе канализационного коллектора.

Схема перекрытия движения Схема перекрытия движения
Схема перекрытия движения
Фото: мэрия Белгорода
Стали известны подробности крупной коммунальной аварии в Белгороде
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