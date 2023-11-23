После крупной коммунальной аварии в Белгороде перекроют движение транспорта

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
На проезде Автомобилистов в Белгороде перекроют дорогу. Это необходимо для ремонта самотечного коллектора.
Ограничения будут действовать с восьми часов вечера 24 ноября. Дорогу вновь откроют 7 декабря в 09:00.
Какого участка коснутся ограничения, можно увидеть на карте. Объехать перекрытую дорогу можно по маршрутам проспект Ватутина — улица Щорса, улица Щорса — Славянская — проспект Ватутина.
Ранее на проезде Автомобилистов произошла крупная коммунальная авария. Сообщалось о нарушении в работе канализационного коллектора.