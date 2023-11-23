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Published Сегодня, 13:33

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Следком

Подросток помогал аферистам обкрадывать пожилых белгородцев

23 ноября 2023, 13:33
Фото: 1MI
Следком

17-летний белгородец попал под уголовное дело за крупное мошенничество

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что 17-летний парень причастен к ряду преступлений по факту мошенничества. Он забирал у обманутых пенсионеров деньги и передавал своим подельникам. Подробности сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, 17-летний житель Белгородской области вместе со своими подельниками обзванивал пожилых людей под видом ставшего виновником ДТП родственника и просил передать деньги для решения проблем.

Так, 17 ноября подозреваемый получил от 74-летней жительницы посёлка Троицкий Губкинского горокруга 400 тыс. рублей и передал их подельникам.

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили причастность подозреваемого к совершению преступления. Против него возбудили уголовное дело за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В настоящий момент следком выясняет все подробности произошедшего. Личности подельников подростка устанавливаются.

Напомним, что в сентябре в мошенничестве также обвиняли 17-летнего подростка. Он помог аферистам украсть у пенсионеров из Ивнянского, Корочанского, Волоконовского районов, а также из Новооскольского округа 1 млн 320 тыс. рублей.

Подросток-курьер помог обмануть пожилых белгородцев на 1,3 млн рублей
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#Белгородская область#Пенсионеры#Мошенничество#Подросток#Белгород#Губкинский горокруг#Аферисты#Александра Склярова
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