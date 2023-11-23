Подросток помогал аферистам обкрадывать пожилых белгородцев

Напомним, что в сентябре в мошенничестве также обвиняли 17-летнего подростка. Он помог аферистам украсть у пенсионеров из Ивнянского, Корочанского, Волоконовского районов, а также из Новооскольского округа 1 млн 320 тыс. рублей.