Подросток помогал аферистам обкрадывать пожилых белгородцев

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
По данным следствия, 17-летний житель Белгородской области вместе со своими подельниками обзванивал пожилых людей под видом ставшего виновником ДТП родственника и просил передать деньги для решения проблем.
Так, 17 ноября подозреваемый получил от 74-летней жительницы посёлка Троицкий Губкинского горокруга 400 тыс. рублей и передал их подельникам.
Сотрудники правоохранительных органов подтвердили причастность подозреваемого к совершению преступления. Против него возбудили уголовное дело за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
В настоящий момент следком выясняет все подробности произошедшего. Личности подельников подростка устанавливаются.
Напомним, что в сентябре в мошенничестве также обвиняли 17-летнего подростка. Он помог аферистам украсть у пенсионеров из Ивнянского, Корочанского, Волоконовского районов, а также из Новооскольского округа 1 млн 320 тыс. рублей.