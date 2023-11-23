Пластырь не помог: белгородец пытался скрыть неисправность автобуса наклейкой

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Сотрудники Госавтоинспекции в Ракитянском районе обнаружили нарушение требований безопасности водителем Ford Transit. Автобусом с неисправной тормозной системой управлял 45-летний мужчина. Белгородец пытался скрыть нарушение, заклеив пластырем индикатор антиблокировочной тормозной системы на панели. В случае неисправности он загорается.
В отношении мужчины составили административный материал по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак „Инвалид“»). Автобус доставили на специализированную стоянку до устранения причин правонарушения.
Напомним, что в этот понедельник на улице Щорса в Белгороде столкнулись два автобуса. Один из них выпускал на остановке людей, когда сзади в него въехал другой транспорт.