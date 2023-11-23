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Published Сегодня, 07:18

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Автобус

Пластырь не помог: белгородец пытался скрыть неисправность автобуса наклейкой

23 ноября 2023, 07:18
Фото: 1MI
Автобус

Белгородец управлял автобусом с неисправной тормозной системой

Нарушение сотрудники правоохранительных органов зафиксировали в Ракитянском районе. Один из водителей вышел на работу на автобусе с неисправной тормозной системой. Нарушение мужчина пытался скрыть пластырем.

Сотрудники Госавтоинспекции в Ракитянском районе обнаружили нарушение требований безопасности водителем Ford Transit. Автобусом с неисправной тормозной системой управлял 45-летний мужчина. Белгородец пытался скрыть нарушение, заклеив пластырем индикатор антиблокировочной тормозной системы на панели. В случае неисправности он загорается.

В отношении мужчины составили административный материал по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак „Инвалид“»). Автобус доставили на специализированную стоянку до устранения причин правонарушения.

Напомним, что в этот понедельник на улице Щорса в Белгороде столкнулись два автобуса. Один из них выпускал на остановке людей, когда сзади в него въехал другой транспорт.

Разбито лобовое стекло: в Белгороде столкнулись два автобуса
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#Белгородская область#Автобус#Нарушение#Ракитянский район#Белгород#Неисправность#Александра Склярова
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