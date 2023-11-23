На российской военной технике в зоне СВО заметили новый символ

Журналисты заметили новый тактический знак на российской военной технике. Сообщается, что новый знак в виде перевёрнутых треугольников был нанесён на БТР, который перевозился бронепоездом «Енисей». Символ заметили на видео Минобороны РФ, сообщает «Российская газета».