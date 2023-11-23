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Published Сегодня, 17:40

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На российской военной технике в зоне СВО заметили новый символ

На российской военной технике в зоне СВО заметили новый символ

23 ноября 2023, 17:40
Фото: 1MI
Тактический знак в виде треугольников заметили журналисты. Символ был нанесён на бронемашину.
Сюжет
СВО

Журналисты заметили новый тактический знак на российской военной технике. Сообщается, что новый знак в виде перевёрнутых треугольников был нанесён на БТР, который перевозился бронепоездом «Енисей». Символ заметили на видео Минобороны РФ, сообщает «Российская газета».

Фото: Минобороны РФ

По некоторым версия, похожий символ используют десантники. Также отмечается, что такие знаки используются для обозначения принадлежности к какому-то военному округу.

Напомним, что в настоящий момент на российской технике можно заметить знаки Z и V. Ранее журналисты пытались разобраться, что они означают.

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#Белгородская область#Техника#Знаки#Алина Харина#СВО
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