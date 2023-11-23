На российской военной технике в зоне СВО заметили новый символ

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Журналисты заметили новый тактический знак на российской военной технике. Сообщается, что новый знак в виде перевёрнутых треугольников был нанесён на БТР, который перевозился бронепоездом «Енисей». Символ заметили на видео Минобороны РФ, сообщает «Российская газета».
По некоторым версия, похожий символ используют десантники. Также отмечается, что такие знаки используются для обозначения принадлежности к какому-то военному округу.
Напомним, что в настоящий момент на российской технике можно заметить знаки Z и V. Ранее журналисты пытались разобраться, что они означают.