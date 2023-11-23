Медсестёр противотуберкулёзного диспансера лишают премий из-за пьяных белгородцев?

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Сотрудники одного из отделений противотуберкулёзного диспансера рассказали, что администрация якобы разрешила пациентам с туберкулёзом гулять по городу. После прогулок белгородцы часто возвращаются пьяными, утверждает источник со ссылкой на медиков.
Медсёстры заявили, что администрация не реагирует на просьбы не выпускать пациентов и из-за этого лишает сотрудников премии.
Медсестра сделала больной замечание, что пациентка пьяна. Больная написала на медсестру жалобу губернатору. Вместо того, чтобы поставить на место пациентку, наказали сотрудницу.
сообщила работница диспансера
Медсёстры жаловались на ситуацию, но в диспансере ничего не поменялось. Персонал утверждает, что начальство продолжает применять карательные меры к сотрудникам, а пациенты так же возвращаются пьяными с прогулок.