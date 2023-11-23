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Больница

Медсестёр противотуберкулёзного диспансера лишают премий из-за пьяных белгородцев?

23 ноября 2023, 13:22
Фото: 1MI
Больница

Медсёстры противотуберкулёзного диспансера пожаловались на лишение премий

Одна из сотрудниц рассказала, что администрация медучреждения якобы разрешила выпускать больных на прогулки, после которых те возвращаются пьяными. После жалоб сотрудников лишают премий, утверждает медперсонал. Жалобу опубликовал «Белгородский канал».

Сотрудники одного из отделений противотуберкулёзного диспансера рассказали, что администрация якобы разрешила пациентам с туберкулёзом гулять по городу. После прогулок белгородцы часто возвращаются пьяными, утверждает источник со ссылкой на медиков.

Медсёстры заявили, что администрация не реагирует на просьбы не выпускать пациентов и из-за этого лишает сотрудников премии.

Медсестра сделала больной замечание, что пациентка пьяна. Больная написала на медсестру жалобу губернатору. Вместо того, чтобы поставить на место пациентку, наказали сотрудницу.
сообщила работница диспансера

Медсёстры жаловались на ситуацию, но в диспансере ничего не поменялось. Персонал утверждает, что начальство продолжает применять карательные меры к сотрудникам, а пациенты так же возвращаются пьяными с прогулок.

Лучшая медицинская сестра области работает в противотуберкулёзном диспансере
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Пациенты#Пьяные#Противотуберкулезный диспансер#Белгород#Александра Склярова
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