Куплю железного коня, дорого: топ-10 дорогих автомобилей в Белгородской области

На седьмом месте расположился белгородский Mercedes-Benz S-класса 2021-го года в базовой комплектации. Почётное место он занял, так как на 550 тысяч дороже своих товарищей выше. Пробег — 55,5 тысячи километров, двигатель дизельный и объёмом немного поменьше. Продавец утверждает, что автомобиль в идеальном состоянии, а Авито оценивает расходы на него в 107 тысяч за год. Такая же модель, только с пробегом меньше в пять раз и на год поновее уже стоит 15 миллионов и заняла в нашем топе третье место.