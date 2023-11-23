Куплю железного коня, дорого: топ-10 дорогих автомобилей в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Те, кто хочет заполучить себе дорогой автомобиль, но не готов выложить полную сумму за новый, часто присматриваются к машинам с пробегом. По сути вы получаете всё тот же функционал люксовых авто, но за меньшую стоимость. Мы решили посмотреть, сколько стоят самые дорогие автомобили с пробегом от частных продавцов в Белгородской области. Большинство из них находятся в Белгороде и Старом Осколе.
Наш топ-10 открывают три самых «дешёвых» автомобиля дорогой подборки. Два из них стоят ровно 12 миллионов рублей — это Audi Q8 2021 года выпуска из Белгорода и Mercedes-Benz GLS-класс тоже 2021-го из Старого Оскола. И один хозяин решил выделиться, поставив цену 11 999 999 рублей за Toyota Land Cruiser 2020 года из Старого Оскола. Видимо, креативный директор известного магазина электроники решил обновить авто и один рубль ему ни к чему.
Владелец «Ауди» указал, что он единственный хозяин — до этого машину приобрели в автосалоне, и с первого дня окна были оклеены бронеплёнкой. Авито оценил стоимость расходов на такой транспорт — порядка 126 тысяч в год. Автомобилем пользовались редко, это можно понять по пробегу в 2000 километров.
Чего не скажешь о старооскольском «мерсе» — 65 тысяч км пробег за эту же стоимость. Но этот внедорожник уже семиместный и комплектация у него Premium Plus, а расходы за год составят меньше 120 тысяч. Оба авто с трёхлитровым двигателем и коробкой автомат.
Описание к «Тойоте» вызывает диссонанс, с одной стороны «Авто в идеальном состоянии!!!» с тремя восклицательными, с другой — «По машине много чего сделано». Интригует за 12 миллионов, согласитесь? Двигатель дизельный на 4,5 литра, пробег 26 тысяч километров, а в год обслуживать такого зверя будет стоить 144 тысячи, или 12 тысяч в месяц.
На седьмом месте расположился белгородский Mercedes-Benz S-класса 2021-го года в базовой комплектации. Почётное место он занял, так как на 550 тысяч дороже своих товарищей выше. Пробег — 55,5 тысячи километров, двигатель дизельный и объёмом немного поменьше. Продавец утверждает, что автомобиль в идеальном состоянии, а Авито оценивает расходы на него в 107 тысяч за год. Такая же модель, только с пробегом меньше в пять раз и на год поновее уже стоит 15 миллионов и заняла в нашем топе третье место.
За 13,5 миллиона продавец из Белгорода предлагает американский пикап Dodge Ram этого года в базовой комплектации. Владелец указал пробег в один километр и то, что автомобиль растаможен. Однако по рейтингу аккаунт доверия не вызывает и, судя по фотографиям, пробег там явно не километр. А в год обслуживание такого авто вам обойдётся в более 187 тысяч рублей.
В пятёрку дорогих авто, продаваемых в регионе, вошёл BMW X7 из Строителя за 13,7 млн рублей 2022 года выпуска. Комплектация базовая, пробег всего 200 км, и, скорее всего, водитель намотал его, пока ездил по сервисам, потому что защита здесь установлена, по его словам «максимальная»: лобовое стекло «забронировали» специальной плёнкой, весь кузов покрыли в матовый полиуретан, все боковые стёкла обработали гидрофобным покрытием, полиуретановую плёнку нанесли где только можно, а кожу покрыли премиальным наносоставом. В общем, прослужить такая машина должна долго, но только тем, кто готов каждый год выложить145 тысяч на обслуживание.
Поднимаемся на строчку выше и на 1,1 млн дороже — за 14,8 миллионов рублей в Белгороде предлагают синий «мерс», на год помоложе оскольского, что на восьмом месте, и уже в Luxury комплектации. Продавец немногословен — шумоизоляция, комплект зимней резины. Видимо, цена и внешний вид должны сказать всё за него. Пробег небольшой — 5000 километров. В год расходы на автомобиль, по оценке агрегатора, могут дойти до 181 тысячи, или 15 тысяч в месяц.
В первую тройку вошёл вышеупомянутый прошлогодний Mercedes-Benz S-класса в базовой комплектации, который стоит ровно 15 миллионов. Этого «партизана» пригнали из Германии в мае, пробег — 10 тысяч километров. По описанию от собственника, «мерс» растаможен, но в России не использовался.
Старооскольского американца продают на Авито за 16 850 888 рублей. Это пикап RAM 1500 этого года выпуска. В пробеге владелец указал 45 км — автомобиль практически новый. По информации в описании, в стоимость автомобиля включён новый утилизационный сбор в размере 481 500 рублей, а категория автомобиля, по словам водителя, позволит в дальнейшем платить «дешёвый транспортный налог». А вот агрегатор не считает, что дальше такой внедорожник обойдётся дёшево — в год уйдёт свыше 263 тысяч рублей, из которых больше ста тысяч — налог.
Самый дорогой из ныне продающихся в Белгородской области автомобилей стоит 17,5 миллиона рублей. Это Mercedes-Benz GLE-класса 2021 года выпуска с пробегом 15 500 км. По оценке сайта объявлений, такое авто должно стоить от 14 до 16 млн рублей, но у хозяина свой взгляд. По описанию машина ухоженная, эксплуатировалась аккуратно, а «спорт режимов и не видела», ДТП не было на все «1000%», при этом все проверки на обслуживание у официального дилера — за счёт покупателя. Кузов «мерса» тоже обклеен бронеплёнкой. В год на обслуживание такого авто уйдёт не меньше 229 тысяч рублей.
Изучив объявления, приходим к выводу, что самые дорогие машины в Белгородской области по своей стоимости равноценны двум-трём хорошим однокомнатным квартирам в областном центре. При этом на одной покупке дело не заканчивается — только за топливо, страховку, налоги и минимальное обслуживание придётся платить от 100 до 270 тысяч в год. Отсюда, даже если вам подарят такую машину, — ежемесячно львиная доля заплаты будет уходить на то, чтобы прокормить этого «железного коня».