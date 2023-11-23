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Белгородка пожаловалась на засыпанную песком снежную горку

«Кампания по борьбе с детским досугом?»: Белгородка — о засыпанной песком горке

23 ноября 2023, 18:24
Фото: 1MI

Белгородка пожаловалась на засыпанную песком снежную горку

Жительница Белгорода поинтересовалась у мэра, почему в городе засыпали песком снежную горку.

Во время прямого эфира мэра Белгорода местная жительница спросила, почему засыпали песком снежную горку у школы: «Хочется понять мотивацию руководства школы №48 Белгорода. Обильно засыпали песком снежную горку у школы, на которой дети с радостью два дня катались. Объявлена кампания по борьбе с детским зимним досугом?»

Валентин Демидов сообщил, что склон на территории школы не был приспособлен для катания — на спуске находятся бетонные отливы.

Высока вероятность, что ребёнок может получить травмы. Администрация школы сделала всё правильно. Также были обработаны все дорожки на территории учреждения.
Валентин Демидов

Мэр отметил, что в настоящий момент разрабатывается программа культурно-досуговых мероприятий для школьников на время новогодних каникул. Информацию опубликуют в ближайшее время.

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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Снежная горка#Валентин Демидов
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