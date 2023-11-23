«Кампания по борьбе с детским досугом?»: Белгородка — о засыпанной песком горке

Во время прямого эфира мэра Белгорода местная жительница спросила, почему засыпали песком снежную горку у школы: «Хочется понять мотивацию руководства школы №48 Белгорода. Обильно засыпали песком снежную горку у школы, на которой дети с радостью два дня катались. Объявлена кампания по борьбе с детским зимним досугом?»