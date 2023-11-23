«Кампания по борьбе с детским досугом?»: Белгородка — о засыпанной песком горке

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Во время прямого эфира мэра Белгорода местная жительница спросила, почему засыпали песком снежную горку у школы: «Хочется понять мотивацию руководства школы №48 Белгорода. Обильно засыпали песком снежную горку у школы, на которой дети с радостью два дня катались. Объявлена кампания по борьбе с детским зимним досугом?»
Валентин Демидов сообщил, что склон на территории школы не был приспособлен для катания — на спуске находятся бетонные отливы.
Высока вероятность, что ребёнок может получить травмы. Администрация школы сделала всё правильно. Также были обработаны все дорожки на территории учреждения.
Валентин Демидов
Мэр отметил, что в настоящий момент разрабатывается программа культурно-досуговых мероприятий для школьников на время новогодних каникул. Информацию опубликуют в ближайшее время.