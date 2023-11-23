Как выбрать елку на Новый год — 2024 и в каких цветах ее декорировать

В каких цветах встречать Новый год? Каждый раз перед праздником мы ищем информацию о том, какие же цвета и оттенки предпочитает приходящее животное года, чтобы украсить дом и выбрать наряды в правильных цветах. Конечно, символ года тоже нужно нарядить в тему, иначе удача может просто не постучаться в ваш дом, говорят специалисты по фэншуй. В год Дракона актуальными будут золотой и красные цвета. К примеру, можно выбрать для декора ели, золотые шары в сочетании с красными бантами, добавить серебристой мишуры, искусственного снега, конфетти.