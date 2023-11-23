Как выбрать елку на Новый год — 2024 и в каких цветах ее декорировать

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Сегодня многие выступают против вырубки живых елей и делают выбор в пользу искусственной зеленой красавицы. Такая и простоит долго, и прослужит длительное время. Главное — соблюсти все критерии выбора качественного изделия. Не секрет, что искусственные елки делают из переработанного пластика. Недобросовестные производители могут изготавливать продукт из полимеров, не подлежащих переработке, — и елки могут быть токсичными. Также нужно тщательно изучить этикетку и найти информацию об обработке елки антивоспламеняющимися средствами. Только на такие ели можно вешать электрические гирлянды, не боясь возгорания.
Также обратите внимание, чтобы хвоя не осыпалась и надежно была прикреплена к веткам, иначе от елки будет много сора. Бывает, что елка привлекает своей пушистостью и правильной формой, но стоит провести рукой по еловым лапкам, как на пол осыпается множество зеленых частичек. Понятно, что данное изделие брать не стоит.
Таким образом, в идеале искусственное изделие не должно источать химический запах и оставлять сор. В сети магазинов «Ёлка Тренд» предлагаются именно такие искусственные елки. Литые ветки не позволяют дереву осыпаться — и она все праздники (и не один год) будет радовать яркой хвоей. Также ели от «Ёлка Тренд» не имеют никакого запаха, гипоаллергенны, безопасны для детей и животных. Устойчивая металлическая подставка не даст изделию упасть даже в разгар веселья.
Качественную искусственную зеленую красавицу можно недорого купить как на рынке или в магазинах, так и в интернете. Многие потребители до сих пор предпочитают первый вариант, так как только в этом случае можно быть уверенным в том, что искусственная зеленая красавица не имеет запаха и не будет осыпаться от прикосновений.
Однако и у покупок в Сети — в маркетплейсах и в магазинах, специализирующихся на продаже новогоднего декора, — есть свои плюсы. Во-первых, более низкая цена. Во-вторых, доставка. За искусственной елкой ехать никуда не надо — курьер привезет ее прямо домой. Во-вторых, у покупателя есть возможность вернуть неподошедший товар даже через несколько дней. К тому же сегодня на сайтах интернет-магазинов доступно видеоописание, а также указаны все параметры товара: высота, диаметр, количество веток и пр. Поэтому неправильного выбора можно избежать.
В каких цветах встречать Новый год? Каждый раз перед праздником мы ищем информацию о том, какие же цвета и оттенки предпочитает приходящее животное года, чтобы украсить дом и выбрать наряды в правильных цветах. Конечно, символ года тоже нужно нарядить в тему, иначе удача может просто не постучаться в ваш дом, говорят специалисты по фэншуй. В год Дракона актуальными будут золотой и красные цвета. К примеру, можно выбрать для декора ели, золотые шары в сочетании с красными бантами, добавить серебристой мишуры, искусственного снега, конфетти.
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