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Как выбрать елку на Новый год — 2024 и в каких цветах ее декорировать

Как выбрать елку на Новый год — 2024 и в каких цветах ее декорировать

23 ноября 2023, 05:30
Фото: Midjourney
Реклама. ООО «Ёлка тренд» . erid: LjN8KNCaP
В канун Нового года много забот. Но главное — выбор елки для дома. Как выбрать качественную искусственную ель? Можно ли купить ее в интернет-магазине? В каких актуальных цветах украсить, чтобы задобрить приходящего Дракона.

Секреты выбора хорошей искусственной ели

Сегодня многие выступают против вырубки живых елей и делают выбор в пользу искусственной зеленой красавицы. Такая и простоит долго, и прослужит длительное время. Главное — соблюсти все критерии выбора качественного изделия. Не секрет, что искусственные елки делают из переработанного пластика. Недобросовестные производители могут изготавливать продукт из полимеров, не подлежащих переработке, — и елки могут быть токсичными. Также нужно тщательно изучить этикетку и найти информацию об обработке елки антивоспламеняющимися средствами. Только на такие ели можно вешать электрические гирлянды, не боясь возгорания.

Фото: ООО “Ёлка тренд”

Литая искусственная ель из «Ёлка Тренд» — пушистая и не осыпается

Также обратите внимание, чтобы хвоя не осыпалась и надежно была прикреплена к веткам, иначе от елки будет много сора. Бывает, что елка привлекает своей пушистостью и правильной формой, но стоит провести рукой по еловым лапкам, как на пол осыпается множество зеленых частичек. Понятно, что данное изделие брать не стоит.

Таким образом, в идеале искусственное изделие не должно источать химический запах и оставлять сор. В сети магазинов «Ёлка Тренд» предлагаются именно такие искусственные елки. Литые ветки не позволяют дереву осыпаться — и она все праздники (и не один год) будет радовать яркой хвоей. Также ели от «Ёлка Тренд» не имеют никакого запаха, гипоаллергенны, безопасны для детей и животных. Устойчивая металлическая подставка не даст изделию упасть даже в разгар веселья.

Фото: ООО “Ёлка тренд”

Где купить качественную искусственную елку в Белгороде через интернет

Качественную искусственную зеленую красавицу можно недорого купить как на рынке или в магазинах, так и в интернете. Многие потребители до сих пор предпочитают первый вариант, так как только в этом случае можно быть уверенным в том, что искусственная зеленая красавица не имеет запаха и не будет осыпаться от прикосновений.

Однако и у покупок в Сети — в маркетплейсах и в магазинах, специализирующихся на продаже новогоднего декора, — есть свои плюсы. Во-первых, более низкая цена. Во-вторых, доставка. За искусственной елкой ехать никуда не надо — курьер привезет ее прямо домой. Во-вторых, у покупателя есть возможность вернуть неподошедший товар даже через несколько дней. К тому же сегодня на сайтах интернет-магазинов доступно видеоописание, а также указаны все параметры товара: высота, диаметр, количество веток и пр. Поэтому неправильного выбора можно избежать.

Фото: ООО “Ёлка тренд”

Какие выбрать цвета, чтобы нарядить елку в Новый, 2024 год

В каких цветах встречать Новый год? Каждый раз перед праздником мы ищем информацию о том, какие же цвета и оттенки предпочитает приходящее животное года, чтобы украсить дом и выбрать наряды в правильных цветах. Конечно, символ года тоже нужно нарядить в тему, иначе удача может просто не постучаться в ваш дом, говорят специалисты по фэншуй. В год Дракона актуальными будут золотой и красные цвета. К примеру, можно выбрать для декора ели, золотые шары в сочетании с красными бантами, добавить серебристой мишуры, искусственного снега, конфетти.

630132, Новосибирская область, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ЗД. 15/2, ПОМЕЩ. 102

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