Глава КАМАЗа Когогин лично передал танкистам в зону СВО купленную технику

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
От Народного фронта военнослужащие получили огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и бинокли, радиостанции с ретрансляторами, средства радиоэлектронной борьбы, а также автомобиль УАЗ и квадроциклы. Об этом сообщает inkazan.ru.
Чтобы бойцы могли пользоваться этой техникой и прочим необходимым оборудованием, Сергей Когогин и сопредседатель центрального штаба Народного фронта, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов посетили расположение танкистов в непосредственной близости от линии соприкосновения. Выступив перед бойцами, они адресовали им благодарность за вклад в защиту Отечества и вручили памятные подарки — часы.
«Всё то, что привёз Народный фронт, поможет нашим бойцам. Бойцы хорошо обеспечены, но техника будет хорошей помощью», — заявил глава КАМАЗа, подчеркнув, что все привезенные товары быстро расходуются в условиях передовой и потому никогда не будут лишними.
Танкисты, со своей стороны, подтвердили, что испытывали огромную необходимость в огнеупорных костюмах.
«Огромное спасибо Народному фронту и всем россиянам, которые нам помогают. Всё, что вы привезли, нам действительно необходимо, спасибо вам еще раз!» — с такими словами обратился к представителям ОНФ один из военнослужащих.
Следует напомнить: сам КАМАЗ активно участвует в поставках гуманитарных грузов, которые приобретают на средства компании и на личные средства сотрудников КАМАЗа. На заводе успели организовать уже семь самостоятельных отправок гуманитарного груза в Лисичанск, ЛНР, ДНР и воинские части, и это помимо совместных поставок с участием города Набережные Челны и Республики Татарстан.
Всего в воинские части поступило около 465 тонн грузов на сумму 199 миллионов рублей, в том числе девять грузовиков КАМАЗ, три легковых автомобиля, семь квадроциклов, автозапчасти, шины, генераторы, строительные материалы и другие нужные товары. Для жителей Лисичанска закуплено и передано около 100 тонн гуманитарного груза на общую сумму более 21 миллиона рублей.
Кроме того, летом 500 детей из ЛНР и сопровождающие их педагоги побывали на отдыхе в ведомственном оздоровительно-образовательном комплексе КАМАЗа «Саулык». Стоимость этого проекта составила 24,5 миллиона рублей. Для мобилизованных камазовцев закуплено обмундирования на сумму 145 миллионов рублей. С сентября 2022 года компания каждый месяц перечисляет материальную помощь для мобилизованных и их семей. В общей сложности стоимость гуманитарной помощи КАМАЗа составила почти полмиллиарда рублей.