Глава КАМАЗа Когогин лично передал танкистам в зону СВО купленную технику

Кроме того, летом 500 детей из ЛНР и сопровождающие их педагоги побывали на отдыхе в ведомственном оздоровительно-образовательном комплексе КАМАЗа «Саулык». Стоимость этого проекта составила 24,5 миллиона рублей. Для мобилизованных камазовцев закуплено обмундирования на сумму 145 миллионов рублей. С сентября 2022 года компания каждый месяц перечисляет материальную помощь для мобилизованных и их семей. В общей сложности стоимость гуманитарной помощи КАМАЗа составила почти полмиллиарда рублей.