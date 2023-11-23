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Гладков рассказал о судьбе домов и земли в белгородских сёлах зоны ЧС

Гладков рассказал о судьбе домов и земли в белгородских сёлах зоны ЧС

23 ноября 2023, 20:17
Фото: 1MI
Он отметил, что дома и землю вернут людям. Если они не будут заниматься восстановлением, то имущество передадут в муниципальную собственность.

В ходе пресс-конференции у главы региона Вячеслава Гладкова поинтересовались, что будет с белгородскими сёлами в зоне ЧС.

Я надеюсь, что жизнь в эти сёла вернётся. Принимали решение, по закону, люди, которым мы сейчас строим новое жильё, сдают старое. Я выступил с инициативой, чтобы этим жителям земельные участки отдали на первом этапе пользования.
Вячеслав Гладков

Гладков также заявил, что разница, к примеру, между Новой Таволжанкой и Журавлёвкой есть. В последний населённый пункт вход запрещён.

Как бы сложно в Таволжанке не было, но там ситуация противоположная. Когда закончится сложная оперативная обстановка, когда победа придёт, отдав людям в пользование земельные участки и дома, они будут понемногу восстанавливать и участие государства в этом процессе уже не будет.
Вячеслав Гладков

Однако губернатор добавил, что если люди не будут восстанавливать недвижимость, то её оставят в муниципальной собственности.

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#Белгородская область#Победа#Белгород#Кристина Семенчук#Строительство жилья#Земельные участки#Муниципальная собственность#Новое жильё#Зона ЧС
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