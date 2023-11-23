Гладков озвучил сумму ущерба, который нанесли Белгородской области обстрелы ВСУ

Вопрос о сумме ущерба, который нанесли Белгородской области обстрелы ВСУ, прозвучал в ходе пресс-конференции губернатора Вячеслава Гладкова. Он отметил, что для того, чтобы говорить о конкретных цифрах, нужно опираться на экспертные оценки. В качестве примера Гладков привёл ход восстановления жилья в приграничье.