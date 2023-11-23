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Гладков озвучил сумму ущерба, который нанесли Белгородской области обстрелы ВСУ

Гладков озвучил сумму ущерба, который нанесли Белгородской области обстрелы ВСУ

23 ноября 2023, 11:55
Фото: 1MI
По данным главы региона, примерная сумма составляет до 9 млрд рублей. Точную цифру региональные власти будут готовы озвучить через год.

Вопрос о сумме ущерба, который нанесли Белгородской области обстрелы ВСУ, прозвучал в ходе пресс-конференции губернатора Вячеслава Гладкова. Он отметил, что для того, чтобы говорить о конкретных цифрах, нужно опираться на экспертные оценки. В качестве примера Гладков привёл ход восстановления жилья в приграничье.

После событий в Шебекинском и Грайворонском горокругах начинали формировать отчётность. Только за неделю она составляла около 5 млрд рублей. Потом она начинала меняться, потому проектно-сметную документацию делали по каждому дому, каждой квартире, проводили госэкспертизу. Где-то идёт увеличение объёмов. К примеру, люди уехали, приехали через полгода, смотрим, а у них несущие конструкции понесли потери и дом нужно сносить.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что в ранее озвученных цифрах фигурировали данные о повреждении дорожно-транспортной инфраструктуры, дворовых территорий, оказании помощи в части внебюджетных фондов.

У нас повреждено более 200 объектов социальной сферы. На сегодняшний день не по всем объектам есть проектно-сметная документация. Все оценки предварительные. Не вижу большой ошибки или завышения, потому что те средства, которые поступают из резервного фонда президента РФ, будут проверять. Все затраты проходят в законном порядке. Конкретную цифру ущерба сможем назвать через год. Я пока придерживаюсь своих слов — до 9 млрд рублей.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Ущерб#Белгород#Кристина Семенчук#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Обстрелы ВСУ#Восстановление жилья#Проектно-сметная документация
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