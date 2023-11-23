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Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Гладков озвучил причину сворачивания проекта «Зелёная сталь» в Старом Осколе

Гладков озвучил причину сворачивания проекта «Зелёная сталь» в Старом Осколе

23 ноября 2023, 15:04
Фото: 1MI
Речь идёт об особой экономической зоне «Зелёная сталь». Там планировалось создать новое горно-металлургическое производство. Почему этого не произошло, объяснил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Санкции

Реализация проекта «Зелёная сталь» предусматривала вложение более 212 млрд рублей инвестиций и создание около 900 новых высокотехнологичных рабочих мест. Особо экономическая зона должна была появиться в Старом Осколе. Но этого не произошло.

Западные санкции нанесли ущерб. Изменение маршрутов продажи продукции повлияли на структуру формирования прибыли. Самое главное, что не произошло сокращение количества работающих. Как люди работают, так и работали. При этом объёмы прибыли сократились настолько, что возможность реализовать инвестиционный проект в том текущем моменте, когда он был запланирован, стало невозможно.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что на сегодняшний день компания данный вопрос обсуждает.

Я надеюсь, что тема обязательно вернётся в повестку, поэтому, как только будет приниматься решение, я уверен, что информацию доведём.
Вячеслав Гладков
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