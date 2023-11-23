Гладков объяснил наличие машин Land Cruiser в автопарке губернатора

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Не так давно в Сети появилось расследование, согласно которому в автопарке губернатора появились три машины Land Cruiser. В качестве дарителя называют имена двух предпринимателей Сергея Юркина и Юрия Кривошея.
Как появились автомобили, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что лично с бизнесменами не знаком.
Я очень рад, что правоохранительные органы у нас работают хорошо. Это можно судить по количеству уголовных дел и арестованных людей за воровство. Очень спокоен. Ситуация простая: никаких незаконных действий по нахождению в автопарке этих автомобилей нет. Они являются госсобственностью.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что есть решение президента по поводу того, какие автомобили имеют право органы государственной и муниципальной власти приобретать, и это решение белгородское правительство будет выполнять, поскольку обновлять автопарки после двухгодичного моратория уже нужно.