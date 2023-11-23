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Гладков объяснил наличие машин Land Cruiser в автопарке губернатора

Гладков объяснил наличие машин Land Cruiser в автопарке губернатора

23 ноября 2023, 13:30
Фото: 1MI
Глава региона Вячеслав Гладков прокомментировал информацию о якобы дарении автопарку губернатора трёх автомобилей Land Cruiser, добавив, что транспорт является госсобственностью.

Не так давно в Сети появилось расследование, согласно которому в автопарке губернатора появились три машины Land Cruiser. В качестве дарителя называют имена двух предпринимателей Сергея Юркина и Юрия Кривошея.

Как появились автомобили, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что лично с бизнесменами не знаком.

Я очень рад, что правоохранительные органы у нас работают хорошо. Это можно судить по количеству уголовных дел и арестованных людей за воровство. Очень спокоен. Ситуация простая: никаких незаконных действий по нахождению в автопарке этих автомобилей нет. Они являются госсобственностью.
Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что есть решение президента по поводу того, какие автомобили имеют право органы государственной и муниципальной власти приобретать, и это решение белгородское правительство будет выполнять, поскольку обновлять автопарки после двухгодичного моратория уже нужно.

Автопарк администрации Гладкова возглавил бывший директор автосалона
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