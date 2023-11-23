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Скорая

Дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область: в результате взрыва ранен мужчина

23 ноября 2023, 09:01
Фото: 1MI
Скорая

Белгородец получил ранения ног при атаке ВСУ

Дрон атаковал село Козинка в Грайворонском городском округе. Повреждения получил один автомобиль, ранен мужчина. Пострадавшего отвезли в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 23 ноября, село Козинка Грайворонского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате падения обломков пострадал местный житель. У мужчины ранения ног.

Бригада скорой помощи доставила его в центральную районную больницу. В настоящий момент врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

По информации губернатора, в ходе атаки повреждения получил один автомобиль.

На месте продолжают работать оперативные службы.

Напомним, что 19 ноября ВСУ обстреляли посёлок Ровеньки. Пострадавших не было, однако повреждения получили несколько домов.

Под обстрел ВСУ попал посёлок в Белгородской области: повреждено три дома
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#Белгородская область#Беспилотник#Пострадавший#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе#Александра Склярова
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