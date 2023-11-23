Дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область: в результате взрыва ранен мужчина

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Сегодня, 23 ноября, село Козинка Грайворонского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате падения обломков пострадал местный житель. У мужчины ранения ног.
Бригада скорой помощи доставила его в центральную районную больницу. В настоящий момент врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
По информации губернатора, в ходе атаки повреждения получил один автомобиль.
На месте продолжают работать оперативные службы.
Напомним, что 19 ноября ВСУ обстреляли посёлок Ровеньки. Пострадавших не было, однако повреждения получили несколько домов.