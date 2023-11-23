Будет потепление? Что ожидает белгородцев после крепких морозов

Снег с дождём и сильный ветер надвигаются на Белгородскую область

В пятницу в регионе осадки возможны как ночью, так и днём. Порывы ветра достигнут 20 м/с. К тому же, вновь будет скользко, сообщили в региональном управлении МЧС.