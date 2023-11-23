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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Снег

Будет потепление? Что ожидает белгородцев после крепких морозов

23 ноября 2023, 13:09
Фото: Midjourney
Снег

Снег с дождём и сильный ветер надвигаются на Белгородскую область

В пятницу в регионе осадки возможны как ночью, так и днём. Порывы ветра достигнут 20 м/с. К тому же, вновь будет скользко, сообщили в региональном управлении МЧС.
Сюжет
Погода

В пятницу, 24 ноября, в Белгородской области будет облачно. Ночью временами будет идти снег. В отдельных районах ожидается мокрый снег с дождём. Мороз ночью задержится: -8…-3 ˚С.

Днём осадки продолжатся. Мокрый снег и дождь пройдут при температуре от -2 ˚С до +3 ˚С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Местами его порывы достигнут 15-20 м/с. Утром местами гололёд, на дорогах — гололедица.

В Белгороде в ночь на 24 ноября пройдёт снег при -6 ˚С. Днём ожидается снег с дождём, потеплеет до +2 ˚С.

До конца недели, по прогнозу Гидрометцентра, ночью в Белгороде будет морозно. Днём же до 26 ноября включительно установится плюсовая температура. Причём в воскресенье воздух прогреется до +6 ˚С.

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