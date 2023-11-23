Будет потепление? Что ожидает белгородцев после крепких морозов

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В пятницу, 24 ноября, в Белгородской области будет облачно. Ночью временами будет идти снег. В отдельных районах ожидается мокрый снег с дождём. Мороз ночью задержится: -8…-3 ˚С.
Днём осадки продолжатся. Мокрый снег и дождь пройдут при температуре от -2 ˚С до +3 ˚С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Местами его порывы достигнут 15-20 м/с. Утром местами гололёд, на дорогах — гололедица.
В Белгороде в ночь на 24 ноября пройдёт снег при -6 ˚С. Днём ожидается снег с дождём, потеплеет до +2 ˚С.
До конца недели, по прогнозу Гидрометцентра, ночью в Белгороде будет морозно. Днём же до 26 ноября включительно установится плюсовая температура. Причём в воскресенье воздух прогреется до +6 ˚С.