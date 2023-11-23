Болеют месяцами: в России появилась тяжёлая разновидность ОРВИ?

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Врач — терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов подтвердил, что россияне стали жаловаться на затяжной вариант ОРВИ и у каждых историй есть часть общего. Однако Жемчугов и инфекционист Николай Малышев всё же считают, что это не новая разновидность инфекции.
Пациенты, которые болеют ОРВИ длительно, были всегда. Однако каждый раз нужно искать объяснение этого состояния, которое может быть очень индивидуальным.
Николай Малышев
Такое проявление заболевания могло стать следствием сочетания нескольких болезней или осложнений после перенесённых инфекций. Врачам следует изучить анамнез пациентов и назначить им подходящее лечение.
Врач-терапевт Людмила Лапа считает, что затяжной кашель у больных появляется из-за хронических или не долеченных ранее болезней.
У человека может быть аллергия, а он даже не подозревает о ней и сам запускает болезнь, к которой добавляется ещё нагрузка в виде вируса — это дополнительная вторичная иммунная недостаточность. И тогда кашель на самом деле очень тяжелый, его трудно распознать. За 12 минут это невозможно распознать, а если наблюдаешь, знаешь этих пациентов давно, то найти причину гораздо легче.
объяснила Людмила Лапа изданию «Мир 24»