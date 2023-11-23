Болеют месяцами: в России появилась тяжёлая разновидность ОРВИ?

Врач — терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов подтвердил, что россияне стали жаловаться на затяжной вариант ОРВИ и у каждых историй есть часть общего. Однако Жемчугов и инфекционист Николай Малышев всё же считают, что это не новая разновидность инфекции.