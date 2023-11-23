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Более 4500 стойленцев поучаствовали в месяце безопасности

Более 4500 стойленцев поучаствовали в месяце безопасности

23 ноября 2023, 09:47
Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) завершился месяц безопасности, посвященный Динамической оценке рисков — инструменту ОТПБ, который учит сотрудников оценивать ситуацию на месте работы не только при выполнении, но и при подготовке к ней.

В мероприятиях месячника поучаствовали более 4500 стойленцев.

«Главная задача таких акций — напомнить работникам о ценности их жизни и здоровья. Если каждый сотрудник сможет самостоятельно оценить риск на рабочем месте, он примет меры для его минимизации или устранения, предотвратив производственный травматизм», — комментирует начальник управления ОТПБ Стойленского ГОКа Евгений Борищев.

В течение месяца для работников СГОКа организовали мастер-классы по проведению приостановки небезопасных работ. На сменно-встречных собраниях, линейных обходах на производстве делали акцент на реальные примеры применения ДОР сотрудниками подразделений.

«Динамическая оценка рисков работает только тогда, когда все сотрудники приобретают привычку ее применения. Уверен, после проведения месячника на СГОКе будет качественный скачок в применении этого инструмента», — добавляет Евгений Борищев.

В завершении месячника самым активным участникам тематических мероприятий вручили благодарственные письма и подарки.

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#Белгородская область#Безопасность#Новости Белгорода#Гок#Травматизм#Мастер-классы#Екатерина Никулина#Динамическая оценка рисков
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