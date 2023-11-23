Более 4500 стойленцев поучаствовали в месяце безопасности

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) завершился месяц безопасности, посвященный Динамической оценке рисков — инструменту ОТПБ, который учит сотрудников оценивать ситуацию на месте работы не только при выполнении, но и при подготовке к ней.

Сюжет Новости Белгорода