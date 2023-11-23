БФТ-Холдинг автоматизировал процесс выявления владельцев недвижимости Омской области

Это сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Сотрудникам органа местного самоуправления необходимо подготовить и направить запросы в разные ведомства и организации, обобщить и проанализировать полученную информацию, при выявлении правообладателя уведомить самого правообладателя и направить сведения о нем в ЕГРН. Когда речь идет о сотнях тысяч объектов, такой процесс может затянуться на многие годы. Президент РФ поручил закончить эту работу к 1 января 2027 года. Для оптимизации работы сотрудников в Омской области приняли решение о внедрении программного комплекса «БФТ.Имущество».