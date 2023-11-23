Белгородская область планирует достичь ВРП в 1,6 трлн рублей в 2026 году

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
К концу 2026 года Белгородская область должна достичь размеров валового регионального продукта в 1,6 трлн рублей. Крупные инвесторы не собираются отказываться от своих проектов в Белгородской области.
В ходе большой пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что несмотря на сложную оперативную обстановку в приграничье, главная цель экономики Белгородской области — удвоение валового регионального продукта к 2030 году — остается неизменной. Это означает удвоение объема всех товаров и услуг, производимых в регионе в денежном выражении.
Гладков отметил, что хотя есть негативные тенденции, вектор развития и цели области останутся неизменными. Прогноз социально-экономического развития Белгородской области предусматривает достижение объема ВРП в 1,6 трлн рублей к концу 2026 года, что по сравнению с 2020 годом составит рост в 1,6 раза. В 2023 году рост ВРП может быть не таким значительным, как планировалось, но это не меняет общей тенденции роста.
Губернатор отметил положительный тренд в объёме инвестиций, который по сравнению с предыдущим годом возрос в 2023 году. Множество предприятий продолжают вкладывать большие средства в регион. Проекты, которые были приостановлены в 2022 году, сейчас возобновляются и активно развиваются. Поэтому Белгородская область остается оптимистично настроенной и не планирует корректировать цель ВРП в меньшую сторону.
Глава региона рассказал, на какие отрасли экономики будет делаться особый акцент в ближайшие годы. Металлургия и добывающая отрасль, которые являются основными источниками налоговых поступлений в бюджет области, будут развиваться. В 2023 году правительство РФ выделило 1 млрд рублей на развитие высокотехнологичного биопарка, задача которого в производстве биологических продуктов и кормов.
Глава региона подчеркнул, что создание биопарка в АПК способствует импортозамещению. Основная задача — разработка технологий и организация производства. Ожидается, что строительство нескольких заводов в регионе приведет к увеличению объемов производства, доходов и прибыли. Важно отметить, что на рынке есть спрос, а также федеральное правительство и предприятия области обладают необходимыми компетенциями и опытом.