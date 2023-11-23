Белгородская область планирует достичь ВРП в 1,6 трлн рублей в 2026 году

Гладков отметил, что хотя есть негативные тенденции, вектор развития и цели области останутся неизменными. Прогноз социально-экономического развития Белгородской области предусматривает достижение объема ВРП в 1,6 трлн рублей к концу 2026 года, что по сравнению с 2020 годом составит рост в 1,6 раза. В 2023 году рост ВРП может быть не таким значительным, как планировалось, но это не меняет общей тенденции роста.