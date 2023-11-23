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Белгородец получил 11 лет тюрьмы за смертельное избиение незнакомца

Белгородец получил 11 лет тюрьмы за смертельное избиение незнакомца

23 ноября 2023, 15:30
Фото: 1MI
В декабре прошлого года житель Старого Оскола напал на незнакомца и избил его. Потерпевший скончался в больнице. Подробности сообщили в СУ СК по Белгородской области.
Сюжет
Следком

В декабре 2022 года ранее судимый житель Старого Оскола, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стоял около подъезда одной из многоэтажек. Он увидел незнакомого мужчину и без причины напал на него, затащил в подъезд и избил. Потерпевший пытался скрыться в своей квартире, однако староосколец ворвался туда и продолжил бить мужчину. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 111, ч. 1 ст. 139 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, нарушение неприкосновенности жилища». Следствие собрало доказательства и направило дело в суд.

В итоге житель Старого Оскола был признан судом виновным в смертельном избиении незнакомца и незаконном проникновении в его дом. Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 2 месяца в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на год. Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется.

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