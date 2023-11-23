Белгородец получил 11 лет тюрьмы за смертельное избиение незнакомца

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
В декабре 2022 года ранее судимый житель Старого Оскола, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стоял около подъезда одной из многоэтажек. Он увидел незнакомого мужчину и без причины напал на него, затащил в подъезд и избил. Потерпевший пытался скрыться в своей квартире, однако староосколец ворвался туда и продолжил бить мужчину. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 111, ч. 1 ст. 139 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, нарушение неприкосновенности жилища». Следствие собрало доказательства и направило дело в суд.
В итоге житель Старого Оскола был признан судом виновным в смертельном избиении незнакомца и незаконном проникновении в его дом. Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 2 месяца в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на год. Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется.