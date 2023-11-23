Белгородец получил 11 лет тюрьмы за смертельное избиение незнакомца

В декабре 2022 года ранее судимый житель Старого Оскола, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стоял около подъезда одной из многоэтажек. Он увидел незнакомого мужчину и без причины напал на него, затащил в подъезд и избил. Потерпевший пытался скрыться в своей квартире, однако староосколец ворвался туда и продолжил бить мужчину. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.