Алексей Варятченко: главным препятствием развития сферы БАС является нехватка кадров

Эксперт убежден, что развитие отрасли будет успешным, учитывая масштаб задействованных ресурсов. Не только правительство России, но и частные инвесторы нашей страны уделяют пристальное внимание сфере БАС. В соответствии с президентским поручением с начала следующего года в РФ стартует национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. Профильные министерства станут участниками процесса реализации проекта, включая Минтранс, Минпромторг и Минобрнауки. Кроме того, нацпроект поддержат крупные производители БАС, эксперты отрасли, Фонд поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Активная работа в этом направлении уже ведется — разработаны паспорта федеральных проектов, обозначены целевые показатели, определены источники финансирования.