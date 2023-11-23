Алексей Варятченко: главным препятствием развития сферы БАС является нехватка кадров

Posted 23 ноября 2023, 09:52
Published 23 ноября 2023, 09:52
Modified 23 ноября 2023, 11:18
Updated 23 ноября 2023, 11:18
В интервью «Новым Известиям» глава ООО «Беспилотные авиационные системы» («БАС») Алексей Варятченко рассказал о будущем сферы беспилотных авиационных систем.
Эксперт убежден, что развитие отрасли будет успешным, учитывая масштаб задействованных ресурсов. Не только правительство России, но и частные инвесторы нашей страны уделяют пристальное внимание сфере БАС. В соответствии с президентским поручением с начала следующего года в РФ стартует национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. Профильные министерства станут участниками процесса реализации проекта, включая Минтранс, Минпромторг и Минобрнауки. Кроме того, нацпроект поддержат крупные производители БАС, эксперты отрасли, Фонд поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Активная работа в этом направлении уже ведется — разработаны паспорта федеральных проектов, обозначены целевые показатели, определены источники финансирования.
При этом сфера испытывает постоянную нехватку квалифицированных специалистов, необходимых для реализации поставленных целей. Стремительные темпы технологического прогресса в отрасли требуют как базового обучения, так и непрерывного переобучения кадров. Прогресс, который не стоит на месте, диктует необходимость постоянного повышения уровня квалификации специалистов. Нехватка высококвалифицированных кадров может стать причиной замедления развития и ограничения возможностей сферы БАС.
Варятченко подчеркнул, что основной преградой, которую необходимо устранить в кратчайшие сроки, является кадровый дефицит.
Также он заявил, что в отрасли требуется установить правила игры в правовом поле и обеспечить многоуровневую подготовку специалистов, разработать нормативно-техническую базу и меры поддержки стремительно развивающейся сферы. Следует утвердить и стандарты для обеспечения безопасных полетов с учетом всех инноваций в сфере БАС, а также определить регуляторные механизмы.
На конференции, прошедшей в рамках «Транспортной недели», Варятченко выступил с докладом о перспективах развития российской сферы БАС и рассказал о мировых трендах отрасли, а также о действующих и инновационных сценариях применения авиабеспилотников. В ходе выступления он представил коллегам планы ООО «БАС», касающиеся формирования флота: компания намерена произвести закупку беспилотных вариантов вертолетов Ка-226 и Ми-2. Уникальные вертолеты-беспилотники являются инновационными разработками в авиаотрасли и созданы для выполнения сложных операций без присутствия пилота на борту.
По мнению главы «БАС», в числе прочего успех зависит от понимания возможностей беспилотников самой организацией или ведомством, а также от темпов интеграции нового инструмента в их собственные технологические карты.
«Мы, в свою очередь, помогаем клиентам рассчитать эффективность новой услуги, создаем экономические модели для разных сценариев применения БАС, проводим большое количество обучающих мероприятий», — заключил Алексей Варятченко.