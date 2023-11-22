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Деньги

За год белгородцы потеряли 800 тысяч рублей на «покупке билетов в театр»

22 ноября 2023, 09:37
Фото: 1MI
Деньги

Белгородцы 20 раз повелись на мошенническую схему с покупкой билетов в театр

О схеме мошенничества рассказали в пресс-службе регионального УМВД. За 2023 год 20 мужчин потеряли деньги при попытке купить билеты в театр. Мошенники присылали им фишинговые ссылки. На удочку аферистов попались жители Белгорода, Старого Оскола, Белгородского района и Алексеевского округа.

В этом году 20 белгородцев лишились денег при приобретении билетов в театр. Мошенники под видом девушек знакомятся с парнями в интернете и предлагают им сходить на спектакль. Для приобретения билета жертвам скидывают ссылку, переходя по которой мужчины оставляют данные своей банковской карты. Позже у них со счёта списываются все деньги.

В Старом Осколе зарегистрировано шесть таких случаев на суммы от 5 тыс. рублей до 194 тыс. рублей. У десяти жителей Белгорода украли бОльшие суммы, чем у старооскольцев: 73 200 рублей, 178 000 рублей, 58 000 рублей, 150 000 рублей, 17 535 рублей, 7500 рублей, 22 600 рублей, 13 200 рублей, 5900 рублей, 10 400 рублей.

В Белгородском районе у жертв украли 5600 рублей, 25 000 рублей и 32 756 рублей. В Алексеевском округе — 30 450 рублей.

Общая сумма украденных у белгородцев средств составила более 800 тыс. рублей.

Напомним, что накануне на таких аферистов наткнулся 18-летний студент из Белгорода. Он отправил мошенникам 10 тыс. рублей.

Белгородец хотел сходить с девушкой в театр, но остался без денег и без свидания
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#Белгородская область#Старый Оскол#Белгородский район#Мошенничество#Театр#Белгород#Алексеевский горокруг#Кража денег#Александра Склярова
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