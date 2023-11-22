За год белгородцы потеряли 800 тысяч рублей на «покупке билетов в театр»

В этом году 20 белгородцев лишились денег при приобретении билетов в театр. Мошенники под видом девушек знакомятся с парнями в интернете и предлагают им сходить на спектакль. Для приобретения билета жертвам скидывают ссылку, переходя по которой мужчины оставляют данные своей банковской карты. Позже у них со счёта списываются все деньги.