За год белгородцы потеряли 800 тысяч рублей на «покупке билетов в театр»

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В этом году 20 белгородцев лишились денег при приобретении билетов в театр. Мошенники под видом девушек знакомятся с парнями в интернете и предлагают им сходить на спектакль. Для приобретения билета жертвам скидывают ссылку, переходя по которой мужчины оставляют данные своей банковской карты. Позже у них со счёта списываются все деньги.
В Старом Осколе зарегистрировано шесть таких случаев на суммы от 5 тыс. рублей до 194 тыс. рублей. У десяти жителей Белгорода украли бОльшие суммы, чем у старооскольцев: 73 200 рублей, 178 000 рублей, 58 000 рублей, 150 000 рублей, 17 535 рублей, 7500 рублей, 22 600 рублей, 13 200 рублей, 5900 рублей, 10 400 рублей.
В Белгородском районе у жертв украли 5600 рублей, 25 000 рублей и 32 756 рублей. В Алексеевском округе — 30 450 рублей.
Общая сумма украденных у белгородцев средств составила более 800 тыс. рублей.
Напомним, что накануне на таких аферистов наткнулся 18-летний студент из Белгорода. Он отправил мошенникам 10 тыс. рублей.