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Беспилотник

ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на белгородское село

22 ноября 2023, 07:07
Фото: Midjourney
Беспилотник

Белгородскую область за день атаковали 30 раз

Кроме удара с беспилотника, по региону выпустили артиллерийские и миномётные снаряды. Прилёты есть в пяти районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

21 ноября Белгородскую область атаковали 30 раз. Среди общего количества ударов один нанесли с беспилотника. Так, над селом Середа в Шебекинском горокруге с БПЛА сбросили взрывное устройство.

Под миномётный обстрел попали несколько населённых пунктов. По валуйскому селу Долгое ВСУ выпустили семь снарядов, по грайворонскому Сподарюшино — шесть. В Муроме и Терезовке Шебекинского горокруга было три и два прилёта соответственно.

Из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый в Волоконовском районе. Здесь насчитали восемь прилётов.

В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попала Нехотеевка. По приграничному селу ВСУ выпустили три снаряда.

Как сообщил губернатор, ни в одном из перечисленных случаев пострадавших и разрушений нет.

Днём ранее, 20 ноября, в регионе за день насчитали только четыре прилёта. Тогда ВСУ обстреляли Терезовку и Новую Таволжанку.

ВСУ атаковали Белгородскую область миномётными снарядами
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