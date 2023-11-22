ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на белгородское село

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
21 ноября Белгородскую область атаковали 30 раз. Среди общего количества ударов один нанесли с беспилотника. Так, над селом Середа в Шебекинском горокруге с БПЛА сбросили взрывное устройство.
Под миномётный обстрел попали несколько населённых пунктов. По валуйскому селу Долгое ВСУ выпустили семь снарядов, по грайворонскому Сподарюшино — шесть. В Муроме и Терезовке Шебекинского горокруга было три и два прилёта соответственно.
Из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый в Волоконовском районе. Здесь насчитали восемь прилётов.
В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попала Нехотеевка. По приграничному селу ВСУ выпустили три снаряда.
Как сообщил губернатор, ни в одном из перечисленных случаев пострадавших и разрушений нет.
Днём ранее, 20 ноября, в регионе за день насчитали только четыре прилёта. Тогда ВСУ обстреляли Терезовку и Новую Таволжанку.