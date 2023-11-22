ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на белгородское село

Под миномётный обстрел попали несколько населённых пунктов. По валуйскому селу Долгое ВСУ выпустили семь снарядов, по грайворонскому Сподарюшино — шесть. В Муроме и Терезовке Шебекинского горокруга было три и два прилёта соответственно.