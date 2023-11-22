«ВКонтакте» умер? У белгородцев не работают приложение и сайт

В соцсети «ВКонтакте» произошёл массовый сбой

В среду днём многие белгородцы обратили внимание на неработающую соцсеть «ВКонтакте». Пользователи сообщили, что не отвечает не только сайт, но и приложение. Специалисты уже работают над восстановлением доступа.