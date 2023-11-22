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Published Сегодня, 12:28

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Updated Сегодня, 12:32

ВКонтакте

«ВКонтакте» умер? У белгородцев не работают приложение и сайт

22 ноября 2023, 12:28
Фото: 1MI
ВКонтакте

В соцсети «ВКонтакте» произошёл массовый сбой

В среду днём многие белгородцы обратили внимание на неработающую соцсеть «ВКонтакте». Пользователи сообщили, что не отвечает не только сайт, но и приложение. Специалисты уже работают над восстановлением доступа.
Сюжет
Соцсети

Сегодня, 22 ноября, около 15:00 сайт и приложение социальной сети «ВКонтакте» перестали работать. Сбой наблюдается у многих жителей Белгородской области и других регионов России.

С чем связаны проблемы, пока не известно. Журналистам ТАСС в пресс-службе соцсети сообщили, что специалисты уже работают над восстановлением доступа.

Отметим, что массовые сбои этой соцсети происходили и раньше. Так, в марте 2023 года проблемы с приложением зафиксировали порядка 86% пользователей.

Ещё один сбой всероссийского уровня произошёл в феврале. Тогда социальная сеть не работала на протяжении нескольких часов.

Сбой в соцсети "ВКонтакте"Сбой в соцсети "ВКонтакте"
Сбой в соцсети "ВКонтакте"
Фото: Bel.ru
В соцсети «ВКонтакте» вновь произошёл массовый сбой
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#Белгородская область#Соцсети#Вконтакте#Соцсеть#Белгород#Сбой#Александра Склярова
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