«ВКонтакте» умер? У белгородцев не работают приложение и сайт

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Сегодня, 22 ноября, около 15:00 сайт и приложение социальной сети «ВКонтакте» перестали работать. Сбой наблюдается у многих жителей Белгородской области и других регионов России.
С чем связаны проблемы, пока не известно. Журналистам ТАСС в пресс-службе соцсети сообщили, что специалисты уже работают над восстановлением доступа.
Отметим, что массовые сбои этой соцсети происходили и раньше. Так, в марте 2023 года проблемы с приложением зафиксировали порядка 86% пользователей.
Ещё один сбой всероссийского уровня произошёл в феврале. Тогда социальная сеть не работала на протяжении нескольких часов.