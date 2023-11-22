В Белгородской области с 1 января увеличится взнос за капремонт в домах

Напомним, последнее увеличение взноса за капремонт в МКД было 1 декабря 2022 года. Тогда взнос в домах с лифтом повысился до 10,01 рубля на квадратный метр в месяц, а без лифта — до 9,79 рубля. Ранее это было 9,32 и 9,12 рубля соответственно. Получается, с 2024 года рост составит 0,47 и 0,46 рубля, а увеличение до 38 рублей звучит как страшилка на ночь.