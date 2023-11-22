В Белгородской области с 1 января увеличится взнос за капремонт в домах

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Тарифы по минимальному взносу за проведение капремонта собственниками жилых помещений пересматриваются каждый год, пояснил министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, и этот год не стал исключением. С 1 января 2024 года размер взноса вырастет на 7,4% по всей Белгородской области.
Среди причин — ежегодная индексация и рост цен на строительные материалы. По словам чиновника, рост незначительный и один из самых низких по России:
«У нас рост минимальный. Возьмём верхний порог — процент роста платежа может составить и 30%. Если провести аналогию по ЦФО и другим регионам, то мы находимся где-то в самом низу по росту».
Алексей Ботвиньев, министр ЖКХ Белгородской области
В рублях на квадратный метр получится следующая картина: в домах с лифтами — 10,48 рубля на квадрат, без лифтов — 10,25 рубля. Если верить и. о. исполнительного директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Инне Кочетовой, то с учётом анализа результатов проведения капремонта в 2022–2023 годах, тариф должен был составить около 38 рублей за квадратный метр.
Напомним, последнее увеличение взноса за капремонт в МКД было 1 декабря 2022 года. Тогда взнос в домах с лифтом повысился до 10,01 рубля на квадратный метр в месяц, а без лифта — до 9,79 рубля. Ранее это было 9,32 и 9,12 рубля соответственно. Получается, с 2024 года рост составит 0,47 и 0,46 рубля, а увеличение до 38 рублей звучит как страшилка на ночь.
Какой же перечь работ по капремонту ожидает белгородцев? Кочетова пояснила, что работы выбирают сами собственники. До 1 декабря им вручат предложения по работам, в течение трёх месяцев они выберут виды работ «в соответствии с лимитами по их домам». Среди обязательных работ — ремонт фасада и крови, замена окон в местах общего пользования и инженерных сетей, и другие сопутствующие работы.
Также недавно стало известно об увеличении оплаты коммунальных услуг на 11% с отклонением по муниципалитетам до 3%. Это индексация на федеральном уровне, которая не касается взносов по капремонту, пояснили на брифинге.