В Белгородской области начался набор в школу программистов: где оставить заявку

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Сегодня, 22 ноября, в Белгороде начинается набор в школу программирования. Принимать на обучение в «Школу 21» будут всех заинтересованных старше 18 лет. Записаться можно на официальном сайте школы, обучение же стартует уже этой весной.
Кроме этого, глава региона ожидает, что в обучении примут участие не только белгородцы, но и жители других городов, где подобный проект пока не реализован.
Напомним, что соглашение о реализации проекта подписали в пятницу, 17 ноября. Процесс обучения в школе проходит круглосуточно на протяжении семи дней в неделю. Ученики сами смогут сформировать учебный план.
Бесплатное образовательное учреждение разместили в бывшем клубе «Форум» семьи Фуглаевых по проспекту Ватутина, 1.