Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Обучение

В Белгородской области начался набор в школу программистов: где оставить заявку

22 ноября 2023, 07:16
Фото: Midjourney
Обучение

Гладков объявил набор в «Школу 21» в Белгороде

С сегодняшнего дня стартовала запись на обучение в «Школе 21». Стать учеником IT-школы может каждый желающий, достигший совершеннолетия. Обучение начнётся уже этой весной, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня, 22 ноября, в Белгороде начинается набор в школу программирования. Принимать на обучение в «Школу 21» будут всех заинтересованных старше 18 лет. Записаться можно на официальном сайте школы, обучение же стартует уже этой весной.

Кроме этого, глава региона ожидает, что в обучении примут участие не только белгородцы, но и жители других городов, где подобный проект пока не реализован.

Напомним, что соглашение о реализации проекта подписали в пятницу, 17 ноября. Процесс обучения в школе проходит круглосуточно на протяжении семи дней в неделю. Ученики сами смогут сформировать учебный план.

Бесплатное образовательное учреждение разместили в бывшем клубе «Форум» семьи Фуглаевых по проспекту Ватутина, 1.

В простаивающем много лет здании клуба «Форум» в Белгороде откроют IT-школу
Узнать подробнее
Читайте также:
Летом белгородские школьники смогут пройти бесплатные курсы по программированию500 белгородских школьников бесплатно обучаются программированию в «Синергии»В Белгородской области 122 тысячи учеников изучают основы IT
#Белгородская область#Школа#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Набор#Программирование#Александра Склярова#Школа 21
Подпишитесь
Водоканал в Белгородской области остался без гендиректора
Сегодня, 06:29
Белгородэнерго обеспечило электроснабжение социального жилья в Старом Осколе
Сегодня, 07:20
«Всё равно её заберу»: мать похищенной рэпером 16-летней белгородки — о дикой истории
Сегодня, 08:09
Молоко соевое, суд настоящий: ЭФКО просит отменить охрану корейского товарного знака
Сегодня, 06:47
ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на белгородское село
Сегодня, 07:07