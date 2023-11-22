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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Михаил Пореченков

«Удивляет»: известный актёр высказался о Белгороде

22 ноября 2023, 12:05
Фото: vk.com/muzdiorama / пресс-служба музея-диорамы в Белгороде
Михаил Пореченков

Пореченков поделился впечатлениями о белгородской молодёжи

Актёр Михаил Пореченков дал интервью «Газете.Ru», в котором он сказал пару слов о Белгороде. Ранее артист неоднократно приезжал в регион, в последний раз он присутствовал на открытии центра художественной гимнастики «Сирень».

Михаил Пореченков отметил, что недавно посещал Белгород и смотрел с молодёжью кино. После сеанса белгородцы, по мнению актёра, задавали очень умные и сложные вопросы. «Пытливые ребята, хотят до чего-то докопаться, открыто рассказывают о своей жизни», — делится Пореченков.

Помимо этого, актёра удивило, как много внимания в Белгородской области уделяется детям и спортсменам. Такое наблюдение артист сделал после торжественного открытия центра художественной гимнастики «Сирень», в котором он участвовал.

Михаил Пореченков уже неоднократно посещал различные мероприятия в Белгородской области. Так, в июне 2022 года он посетил волонтёрские пункты и пообщался с военными, а в сентябре того же года встретился с жителями обстрелянного села. В 2023 году актёр также приезжал в регион на День Прохоровского поля.

Министр спорта, Пореченков, Хоркина: центр «Сирень» пышно открыли в Белгороде
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#Белгородская область#Белгород#Михаил Пореченков#Актёр#Александра Склярова
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