«Удивляет»: известный актёр высказался о Белгороде

Михаил Пореченков уже неоднократно посещал различные мероприятия в Белгородской области. Так, в июне 2022 года он посетил волонтёрские пункты и пообщался с военными, а в сентябре того же года встретился с жителями обстрелянного села. В 2023 году актёр также приезжал в регион на День Прохоровского поля.