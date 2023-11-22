«Удивляет»: известный актёр высказался о Белгороде

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Михаил Пореченков отметил, что недавно посещал Белгород и смотрел с молодёжью кино. После сеанса белгородцы, по мнению актёра, задавали очень умные и сложные вопросы. «Пытливые ребята, хотят до чего-то докопаться, открыто рассказывают о своей жизни», — делится Пореченков.
Помимо этого, актёра удивило, как много внимания в Белгородской области уделяется детям и спортсменам. Такое наблюдение артист сделал после торжественного открытия центра художественной гимнастики «Сирень», в котором он участвовал.
Михаил Пореченков уже неоднократно посещал различные мероприятия в Белгородской области. Так, в июне 2022 года он посетил волонтёрские пункты и пообщался с военными, а в сентябре того же года встретился с жителями обстрелянного села. В 2023 году актёр также приезжал в регион на День Прохоровского поля.