Трат больше, чем в Москве: белгородские санатории стали самыми дорогими в ЦФО

По доходам и количеству посетителей Белгородская область не в тройке лидеров, но попала в топ-10 в Центральном федеральном округе. За девять месяцев санатории региона показали доход в 371 756 рублей. Это меньше на 14% в сравнении с январём-сентябрём 2022 года. Отдохнули в санаториях Белгородской области 14 926 человек (-9%).