Трат больше, чем в Москве: белгородские санатории стали самыми дорогими в ЦФО

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
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Updated Сегодня, 09:09
Белгородские санатории стали самыми дорогими в Центральном федеральном округе. Средняя стоимость путёвки здесь составила около 25 тыс. рублей.
Это самый высокий показатель в ЦФО, подсчитали аналитики портала. Для сравнения: в Москве средние траты отдыхающих в санаториях составили 18,8 тыс. рублей, в Подмосковье — 19,9 тыс. рублей.
По доходам и количеству посетителей Белгородская область не в тройке лидеров, но попала в топ-10 в Центральном федеральном округе. За девять месяцев санатории региона показали доход в 371 756 рублей. Это меньше на 14% в сравнении с январём-сентябрём 2022 года. Отдохнули в санаториях Белгородской области 14 926 человек (-9%).
В топ-10 регионов ЦФО по доходам санаториев также вошла соседняя Воронежская область. Там средняя стоимость путёвки составила 14,5 тыс. рублей.