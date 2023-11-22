Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Санаторий

Трат больше, чем в Москве: белгородские санатории стали самыми дорогими в ЦФО

22 ноября 2023, 09:07
Фото: 1MI
Санаторий

Белгородские санатории попали в топ-10 в ЦФО по доходам

В среднем на каждого отдыхающего в регионе пришлось около 25 тыс. рублей расходов. Это самый высокий показатель в Центральном федеральном округе. По числу отдыхающих и по доходам санаториев регион не лидирует, но попал в топ-10, пишет портал «Санатории России».

Белгородские санатории стали самыми дорогими в Центральном федеральном округе. Средняя стоимость путёвки здесь составила около 25 тыс. рублей.

Это самый высокий показатель в ЦФО, подсчитали аналитики портала. Для сравнения: в Москве средние траты отдыхающих в санаториях составили 18,8 тыс. рублей, в Подмосковье — 19,9 тыс. рублей.

По доходам и количеству посетителей Белгородская область не в тройке лидеров, но попала в топ-10 в Центральном федеральном округе. За девять месяцев санатории региона показали доход в 371 756 рублей. Это меньше на 14% в сравнении с январём-сентябрём 2022 года. Отдохнули в санаториях Белгородской области 14 926 человек (-9%).

В топ-10 регионов ЦФО по доходам санаториев также вошла соседняя Воронежская область. Там средняя стоимость путёвки составила 14,5 тыс. рублей.

Комиссия покажет: директор «Красиво» отвергает обвинения в качестве работы санатория
Узнать подробнее
Читайте также:
Вячеслав Гладков прокомментировал жалобу белгородца на директора санатория «Красиво»Раненные в СВО белгородцы будут проходить реабилитацию в санатории «Красиво»В минобре рассказали, как белгородским детям попасть в санаторий «Бригантина»
#Общество#Белгородская область#Доходы#Санаторий#Инна Рогова#Белгород#Путёвка
Подпишитесь
Водоканал в Белгородской области остался без гендиректора
Сегодня, 06:29
Белгородэнерго обеспечило электроснабжение социального жилья в Старом Осколе
Сегодня, 07:20
«Всё равно её заберу»: мать похищенной рэпером 16-летней белгородки — о дикой истории
Сегодня, 08:09
Молоко соевое, суд настоящий: ЭФКО просит отменить охрану корейского товарного знака
Сегодня, 06:47
ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на белгородское село
Сегодня, 07:07
В Белгородской области начался набор в школу программистов: где оставить заявку
Сегодня, 07:16