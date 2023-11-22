Талисман для бойцов: семилетний белгородец отправляет в зону СВО вязаных Чебурашек

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Семилетний житель села Лесное Уколово в Белгородской области вяжет крючком Чебурашек. Игрушки затем отправляются в зону СВО. Бойцы говорят, что Чебурашка стал их талисманом.
Хобби юного белгородца поддерживает его мама. Началось всё с того, что она увидела сообщение в соцсети, в котором якутские военнослужащие просили прислать им Чебурашек. Так мама и её сын решили связать крючком первую игрушку. На 30-сантиметровой поделке юный белгородец вышил название подразделения — «Барс». Спустя время семья передала ещё семь игрушек.
Военные заявили, что Чебурашка стал для них талисманом. Они записали видеоблагодарность белгородской семье, а 13 ноября позвонили и сообщили, что приедут в гости.
Белгородка рассказала, что бойцы подарили мальчику шевроны своего подразделения. Встреча получилась трогательной, вспоминает женщина. Один из гостей заявил, что, когда вернётся домой, передаст Чебурашку в музей.
Белгородцы тем временем готовят новую партию игрушек, которую отправят бойцам.
Жители региона поддерживают военных и другими талисманами с Чебурашкой. Так, кондитер из Белгорода пекла пряники со сказочным персонажем. Школьники из Ивнянского района ранее делали фигурки в виде Чебурашек.
К слову, в подготовке к производству одноимённого фильма помогала белгородка. Она сделала метровую игрушку, которая использовалась при съёмках.