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Вязаные Чебурашки

Талисман для бойцов: семилетний белгородец отправляет в зону СВО вязаных Чебурашек

22 ноября 2023, 14:45
Фото: Кристина Полухина / РИА "Новости"/ria.ru
Вязаные Чебурашки

Семилетний белгородец вяжет крючком Чебурашек для бойцов СВО

Первую игрушку мальчик отправил военным подразделения «Барс». Спустя время семья передала ещё семь Чебурашек. 13 ноября бойцы встретились с мальчиком и отблагодарили его, пишет РИА «Новости».
Сюжет
СВО

Семилетний житель села Лесное Уколово в Белгородской области вяжет крючком Чебурашек. Игрушки затем отправляются в зону СВО. Бойцы говорят, что Чебурашка стал их талисманом.

Хобби юного белгородца поддерживает его мама. Началось всё с того, что она увидела сообщение в соцсети, в котором якутские военнослужащие просили прислать им Чебурашек. Так мама и её сын решили связать крючком первую игрушку. На 30-сантиметровой поделке юный белгородец вышил название подразделения — «Барс». Спустя время семья передала ещё семь игрушек.

Военные заявили, что Чебурашка стал для них талисманом. Они записали видеоблагодарность белгородской семье, а 13 ноября позвонили и сообщили, что приедут в гости.

Белгородка рассказала, что бойцы подарили мальчику шевроны своего подразделения. Встреча получилась трогательной, вспоминает женщина. Один из гостей заявил, что, когда вернётся домой, передаст Чебурашку в музей.

Белгородцы тем временем готовят новую партию игрушек, которую отправят бойцам.

Жители региона поддерживают военных и другими талисманами с Чебурашкой. Так, кондитер из Белгорода пекла пряники со сказочным персонажем. Школьники из Ивнянского района ранее делали фигурки в виде Чебурашек.

К слову, в подготовке к производству одноимённого фильма помогала белгородка. Она сделала метровую игрушку, которая использовалась при съёмках.

Вязаные Чебурашки Вязаные Чебурашки
Вязаные Чебурашки Вязаные Чебурашки
Вязаные Чебурашки
Фото: Кристина Полухина / РИА "Новости"/ria.ru
Кондитер из Белгорода отправила военным пряники с Чебурашкой
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