Талисман для бойцов: семилетний белгородец отправляет в зону СВО вязаных Чебурашек

Хобби юного белгородца поддерживает его мама. Началось всё с того, что она увидела сообщение в соцсети, в котором якутские военнослужащие просили прислать им Чебурашек. Так мама и её сын решили связать крючком первую игрушку. На 30-сантиметровой поделке юный белгородец вышил название подразделения — «Барс». Спустя время семья передала ещё семь игрушек.