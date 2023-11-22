«Сколько это будет продолжаться»: Белгородцы пожаловались на скопление мусора у дома

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Во время вечернего эфира белгородка рассказала Вячеславу Гладкову, что мусор со двора дома на улице Пушкина не вывозили три дня: «И так регулярно. Сколько это может продолжаться?».
Губернатор сообщил, что мусор в этом доме вывозят по графику — в понедельник, среду и пятницу.
Созвонился с ЦЭБом. Сегодня мусор должны были вывезти. Я сначала думал, что есть проблема после выпадения снега. Она в несколько дворах есть. В один момент убрать весь город от снега невозможно. И в некоторых дворах проблема наличия снега не позволяет вовремя вывезти мусор. В вашем случае — должен соблюдаться график. Если будут нарушения графика, тогда сообщите, значит обманывают мои подчинённые, буду по-другому реагировать.
Вячеслав Гладков