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Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

«Сколько это будет продолжаться»: Белгородцы пожаловались на скопление мусора у дома

«Сколько это будет продолжаться»: Белгородцы пожаловались на скопление мусора у дома

22 ноября 2023, 18:19
Фото: Midjourney
Белгородка сообщила губернатору, что мусор со двора дома на Пушкина, 12 в областном центре не вывозили три дня. По её словам, такая ситуация происходит регулярно.

Во время вечернего эфира белгородка рассказала Вячеславу Гладкову, что мусор со двора дома на улице Пушкина не вывозили три дня: «И так регулярно. Сколько это может продолжаться?».

Губернатор сообщил, что мусор в этом доме вывозят по графику — в понедельник, среду и пятницу.

Созвонился с ЦЭБом. Сегодня мусор должны были вывезти. Я сначала думал, что есть проблема после выпадения снега. Она в несколько дворах есть. В один момент убрать весь город от снега невозможно. И в некоторых дворах проблема наличия снега не позволяет вовремя вывезти мусор. В вашем случае — должен соблюдаться график. Если будут нарушения графика, тогда сообщите, значит обманывают мои подчинённые, буду по-другому реагировать.
Вячеслав Гладков
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#Город#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Вывоз мусор
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