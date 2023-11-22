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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Мороз

Самая холодная ночь этой осени ожидает белгородцев

22 ноября 2023, 12:57
Фото: Midjourney
Мороз

В Белгородской области похолодает до -14 ˚С

Днём 23 ноября тоже установится морозная погода. Холодно будет и из-за сильного ветра — его порывы достигнут 18 м/с, сообщили в региональном МЧС.
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Погода

В Белгородской области в четверг, 23 ноября, установится облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается.

Ночью температура в отдельных районах опустится до -14 ˚С. Днём тоже будет холодно: -8…-3 ˚С. Некомфортной погода будет и из-за сильного ветра. Его порывы местами могут достичь 18 м/с.

В Белгороде в ночь на 23 ноября температура опустится до -10 ˚С. Днём будет облачно, столбик термометра остановится на отметке в -5 ˚С. Возможен небольшой кратковременный снег.

Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, с 24 по 27 ноября в Белгороде днём установится плюсовая температура. Однако столбик термометра не поднимется выше +6 ˚С. По ночам же будет морозно.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Мороз#Инна Рогова#Белгород
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