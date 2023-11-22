Самая холодная ночь этой осени ожидает белгородцев

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В Белгородской области в четверг, 23 ноября, установится облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается.
Ночью температура в отдельных районах опустится до -14 ˚С. Днём тоже будет холодно: -8…-3 ˚С. Некомфортной погода будет и из-за сильного ветра. Его порывы местами могут достичь 18 м/с.
В Белгороде в ночь на 23 ноября температура опустится до -10 ˚С. Днём будет облачно, столбик термометра остановится на отметке в -5 ˚С. Возможен небольшой кратковременный снег.
Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, с 24 по 27 ноября в Белгороде днём установится плюсовая температура. Однако столбик термометра не поднимется выше +6 ˚С. По ночам же будет морозно.