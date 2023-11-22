Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Президент РФ Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи

Президент РФ Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи

22 ноября 2023, 09:07
Фото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, который начнется в Сочи через 100 дней. Он подчеркнул, что мероприятие позволит молодежи со всего мира узнать Россию «такой, какая она есть».

По сообщению издания 56orb.ru, Владимир Путин отметил, что хочется, чтобы молодые люди со всего мира узнали Российскую Федерацию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием. Президент заявил, что Россия богата талантливыми и целеустремленными людьми, способными решать самые сложные задачи и покорять любые вершины.

Он подчеркнул, что уже поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран, что свидетельствует об огромном и искреннем интересе к России, ее истории, традициям, ценностям и современным взглядам на будущее, объединившем молодых людей в различных государствах.

Путин отметил, что Россия — страна возможностей, особенно для молодежи, которая может реализовать свой потенциал на такой огромной территории.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» в соответствии с указом главы Российской Федерации Владимира Путина. Мероприятие проводится в целях развития международного молодежного сотрудничества. Региональная программа будет проходить с 10 по 17 марта, и в ее рамках участники посетят 30 городов России.

Подпишитесь
Водоканал в Белгородской области остался без гендиректора
Сегодня, 06:29
Белгородэнерго обеспечило электроснабжение социального жилья в Старом Осколе
Сегодня, 07:20
«Всё равно её заберу»: мать похищенной рэпером 16-летней белгородки — о дикой истории
Сегодня, 08:09
Молоко соевое, суд настоящий: ЭФКО просит отменить охрану корейского товарного знака
Сегодня, 06:47
ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на белгородское село
Сегодня, 07:07
В Белгородской области начался набор в школу программистов: где оставить заявку
Сегодня, 07:16