Президент РФ Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи

По сообщению издания 56orb.ru, Владимир Путин отметил, что хочется, чтобы молодые люди со всего мира узнали Российскую Федерацию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием. Президент заявил, что Россия богата талантливыми и целеустремленными людьми, способными решать самые сложные задачи и покорять любые вершины.