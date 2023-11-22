Президент РФ Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
По сообщению издания 56orb.ru, Владимир Путин отметил, что хочется, чтобы молодые люди со всего мира узнали Российскую Федерацию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием. Президент заявил, что Россия богата талантливыми и целеустремленными людьми, способными решать самые сложные задачи и покорять любые вершины.
Он подчеркнул, что уже поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран, что свидетельствует об огромном и искреннем интересе к России, ее истории, традициям, ценностям и современным взглядам на будущее, объединившем молодых людей в различных государствах.
Путин отметил, что Россия — страна возможностей, особенно для молодежи, которая может реализовать свой потенциал на такой огромной территории.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» в соответствии с указом главы Российской Федерации Владимира Путина. Мероприятие проводится в целях развития международного молодежного сотрудничества. Региональная программа будет проходить с 10 по 17 марта, и в ее рамках участники посетят 30 городов России.