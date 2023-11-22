Позывной — «Ветер»: стало известно о гибели белгородца в Казачьих Лагерях

В Белгородской области почтили память погибшего бойца СВО

Младший сержант Игорь Сороченко погиб в августе 2023 года. Ему было 30 лет. Бойца посмертно наградили орденом Мужества. Доску в память о военном открыли в парке, сообщил глава Вейделевского района Александр Алексеев.