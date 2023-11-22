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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Открытие мемориальной доски

Позывной — «Ветер»: стало известно о гибели белгородца в Казачьих Лагерях

22 ноября 2023, 11:25
Фото: страница Александра Алексеева в соцсети
Открытие мемориальной доски

В Белгородской области почтили память погибшего бойца СВО

Младший сержант Игорь Сороченко погиб в августе 2023 года. Ему было 30 лет. Бойца посмертно наградили орденом Мужества. Доску в память о военном открыли в парке, сообщил глава Вейделевского района Александр Алексеев.
Сюжет
СВО

Стало известно о гибели ещё одного бойца из Белгородской области. Игорь Сороченко с первых дней участвовал в спецоперации. Он был бойцом 26-го полка 70-й мотострелковой дивизии Южного военного округа.

Погиб Игорь Сороченко в августе 2023 года в селе Казачьи Лагери Херсонской области. Ему было 30 лет. Бойца с позывным «Ветер» наградили орденом Мужества посмертно.

В память о военнослужащем в Вейделевском районе открыли мемориальную доску. Появилась она в парке хуторе Колесникове.

Белгородские чиновники ранее заявили, что в регионе с начала спецоперации открыто свыше 350 «Парт Героев». На фасадах школ установлено более 210 мемориальных досок.

Только в ноябре в регионе почтили память погибших бойцов из Белгорода, Губкинского горокруга, Вейделевского района, Яковлевского горокруга.

Открытие мемориальной доскиОткрытие мемориальной доски
Открытие мемориальной доскиОткрытие мемориальной доски
Открытие мемориальной доски
Фото: страница Александра Алексеева в соцсети
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