Позывной — «Ветер»: стало известно о гибели белгородца в Казачьих Лагерях

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Стало известно о гибели ещё одного бойца из Белгородской области. Игорь Сороченко с первых дней участвовал в спецоперации. Он был бойцом 26-го полка 70-й мотострелковой дивизии Южного военного округа.
Погиб Игорь Сороченко в августе 2023 года в селе Казачьи Лагери Херсонской области. Ему было 30 лет. Бойца с позывным «Ветер» наградили орденом Мужества посмертно.
В память о военнослужащем в Вейделевском районе открыли мемориальную доску. Появилась она в парке хуторе Колесникове.
Белгородские чиновники ранее заявили, что в регионе с начала спецоперации открыто свыше 350 «Парт Героев». На фасадах школ установлено более 210 мемориальных досок.
Только в ноябре в регионе почтили память погибших бойцов из Белгорода, Губкинского горокруга, Вейделевского района, Яковлевского горокруга.