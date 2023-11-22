По снежным следам белгородцы определят количество норок и выдр

Учёт норок и выдр проводится в тот период, когда выпадает достаточное количество снега, но лёд на поверхности водоёмов ещё не появился. После изменения погоды зверьки уходят в другие места, оставляя на снегу множество следов. В среднем норки проходят расстояние от одного до трёх километров, выдры — от трёх до восьми километров.