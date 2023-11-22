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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:02

Снег

По снежным следам белгородцы определят количество норок и выдр

22 ноября 2023, 11:02
Фото: 1MI
Снег

На территории Белгородской области подсчитают численность норок и выдр

В региональном управлении экоохотнадзора рассказали, что с первым снегом начался учёт численности норок и выдр. Численность зверьков будут определять по следам на снегу. Чаще всего в день норки проходят до трёх километров, а выдры — до восьми километров.

Учёт норок и выдр проводится в тот период, когда выпадает достаточное количество снега, но лёд на поверхности водоёмов ещё не появился. После изменения погоды зверьки уходят в другие места, оставляя на снегу множество следов. В среднем норки проходят расстояние от одного до трёх километров, выдры — от трёх до восьми километров.

В морозы животные прячутся в пустоты, образующиеся в подлёдном пространстве вдоль берегов, поэтому посчитать их не получается.

Учёт численности норок и выдр проводится ежегодно. В прошлом году на территории региона обитали 1503 особи норки и 447 особей выдр. Последние зверьки занесены в Красную книгу Белгородской области.

Норки поселились на Белгородском водохранилище и в реке Везёлке
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#Белгородская область#Белгород#Норка#Александра Склярова#Учёт#Выдра
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